ATE Río Negro bloquea el puente Cipolletti-Neuquén

Desde ATE Río Negro lo anunciaron durante el fin de semana, sin embargo, el gobierno rionegrino tuvo una escasa reacción, que claramente no alcanzó. Otra vez la gestión de Carreras no evitó el paro de actividades que se concreta por los estatales rionegrinos durante este miércoles. Habrá concentraciones y movilizaciones en toda la provincia, incluso bloqueos en el Puente Carretero que une Cipolletti con Neuquén. Además, también bloquearon el Aeropuerto Internacional de Bariloche y el Aeropuerto Internacional Gobernador Castello de Viedma.

Con la campaña “Ningún estatal pobre ni discriminado en Río Negro” la jornada incluye paro y asambleas. Es que el gremio pidió una rápida convocatoria a paritarias para que el haber inicial de cualquier estatal supere la línea de pobreza que establece que una familia de cuatro integrantes necesitó $99.676,85 para superar el umbral de pobreza en mayo de 2022, según el INDEC.

El secretario general, Rodrigo Vicente señaló que “la inflación no cede y la política salarial del gobierno es errática. No queremos estatales pobres y discriminados en la provincia. Los anuncios unilaterales que se hicieron en Salud causan malestar y deben corregirse. Las mejoras han sido sólo para médicos y no comprenden al resto de profesionales y a la Ley 1844. También los ingresos del resto de la administración se deterioran todos los días. La convocatoria a paritarias debe ser urgente y el aguinaldo debe pagarse de manera íntegra en tiempo legal".

El gobierno solo convocó a reuniones sectoriales. Los encuentros serán el 23 de junio con Desarrollo y Salud, y el 24 con Educación. Y no informó nada de un encuentro del Consejo de la Función Pública para discutir cuestiones salariales.