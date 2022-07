¿De qué se trata el virus que afecta a niños de Neuquén?

En las últimas semanas, numerosos niños de jardines de la capital neuquina presentaron síntomas compatibles a lo que se conoce como el virus mano, pie y boca, también conocido como fiebre aftosa humana. Dicha enfermedad provoca la aparición de ampollas en distintas partes del cuerpo que llegan acompañadas de fiebre y es altamente contagiosa.

En el Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias, dialogaron con el pediatra Ernesto Maletti, quien aseguró que esta enfermedad está siendo cada vez más frecuente debido a la baja de defensas que tuvieron los niños durante la pandemia, al no estar expuestos a otros virus habituales.

"En los últimos dos años al haber estado cerrados los colegios, los virus invernales no circularon y los chicos no se han enfermado. Ahora vuelven las clases y vuelven los virus", aseguró en médico.

Esta enfermedad eruptiva, se presenta mayormente en niños de entre los cinco y seis años, aunque comienzan desde los tres. Está producido por un virus estacional, que está dando vuelta sobre todo en invierno y otoño y se contagian mayormente en guarderías, jardines y escuelas. Entre los síntomas más comunes se encuentran las características ampollas que suelen comenzar en la boca y se extienden a manos y pies, pero también pueden aparecer en todas partes, sobre todo alrededor de la cola, y la fiebre.

El virus dura entre 6 y 10 días, siendo el quinto y séptimo día los más contagiosos y se aconseja no llevar a los niños a clases hasta que no desaparezca la última ampolla, foco por el cual se contagia. En esos días, Maletti aconseja no dar antibióticos en esos casos, no aplicar pomadas, evitar alimentos ácidos o muy calientes y cortarle las uñas a los niños para que no se rasquen y se infecten las heridas.

A diferenciarla de la viruela de los monos, esta se presenta en adultos que hayan estado en zonas endémicas, y las ampollas son todas iguales, a diferencia del virus de mano, pie y boca.

