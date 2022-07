Un hombre fue quemado tras un violento ataque en El Bolsón

Un complejo turístico ubicado a 20 kilómetros al norte de El Bolsón fue atacado en la madrugada de este jueves por dos personas encapuchadas. "Vinieron a quemarnos vivos”, dijo el propietario Pablo Conti, en un video que difundió su esposa.

Los hombres ingresaron a una de las cabañas del complejo Kumelén, alrededor de la 1.30 de la madrugada, tras dañar los ventanales, sorprendieron a los propietarios cuando dormían, robaron dinero de la recaudación e intentaron incendiarlo a él y su esposa arrojándoles combustible. Producto de esto, Conti se encuentra hospitalizado con el 20 por ciento de su cuerpo con quemaduras.

Los hombres, llevaban armas de fuego, estaban encapuchados y le exigieron al matrimonio que les entregaran alrededor de 20 mil pesos, que ellos tenían guardados y correspondían a la recaudación que habían obtenido por alquilar hospedaje en el lugar.

“Trajeron bidones con combustible, los tiraron, prendieron fuego, le arrojaron nafta a Pablo encima y lo prendieron fuego. Nos rompieron los vidrios de toda la casa y de la camioneta”, dijo la esposa de Conti. Además, aseguró que “vinieron, nos robaron. Me falta una perra que no encuentro. Quiero que se sepa que acá vinieron a matarnos, a quemarnos vivos”.

Varias horas después del atentado, los Conti encontraron en el predio del camping una nota que dejaron los agresores, en la que reivindicaban el ataque como una supuesta manifestación a favor del pueblo mapuche.

Llamativamente, los atacantes dejaron una proclama en la que se reivindican como miembros del grupo radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

En la misma, exigen la liberación a los presos políticos mapuche y justifica el ataque “por la unidad nacional en el weichan y contra el capitalismo winka, la industria turística que usurpa la cordillera”. “Fuera Lewis, Benetton, plantaciones de pinos, petroleras, mineras del territorio mapuche”.

Pablo Conti dijo que él es de Buenos Aires y llegó a ese lugar remoto de El Bolsón en busca de "un poco de tranquilidad”, porque en Capital está todo muy complicado. Acá no trabajo, no hago nada, estoy ahí con mi señora, con los perros, tomando mate. Vengo al pueblo una vez por semana, calculo que es para imponer miedo. No conozco a nadie. Vivo hace un año y medio, pero vengo hace 15 años".

"Me comí yo el hecho, pero no creo que haya sido para mí, debe ser para alguien al que le están reclamando tierras", dijo angustiado.

La esposa de Conti tiene quemaduras en las manos por intentar apagar algunas cosas que se prendieron fuego, pero está fuera de peligro. "Está sola ahora allá con una gente conocida. La policía nos dijo que no tiene personal, no tienen móviles", concluyó.

De acuerdo a la información que aportaron fuentes policiales, el caso fue derivado a la Unidad Descentralizada del Ministerio Público Fiscal, con jurisdicción en la localidad de la Comarca.