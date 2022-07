Protocolo: cómo consultará el gobierno a mapuches sobre tierras

(De MejorEnergía) El gobierno provincial está dando los últimos trazos al protocolo de consulta para comunidades mapuches. Es un paso fundamental que establecerá las pautas de acercamiento entre las partes para despejar dudas sobre el uso de tierras que pudieran ser parte de un reclamo, ante medidas administrativas o legislativas en la provincia de Neuquén que podrían afectar comunidades reconocidas por el Estado.

Este procedimiento tiene como contexto general el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la consulta previa a comunidades pertenecientes a pueblos originarios.

En un diálogo con Mejor Energía, el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente de Neuquén, Jorge Lara, manifestó que la provincia dará a conocer este protocolo de consulta el próximo 25 de julio, en una convocatoria que incluirá a los referentes zonales de comunidades mapuches.

El paso siguiente será refrendarlo a través de un decreto provincial. En adelante, será la metodología de consulta para los casos que encuadren dentro de las consultas explicitadas en el convenio de la OIT.

El anuncio llegó luego de una convocatoria a petroleras realizada por la Confederación Mapuche del Neuquén, que a mediados de esta semana convocó a representantes de las petroleras con bloques en Vaca Muerta, y puso en escena la necesidad de este tipo de consultas, en medio de reclamos de supuestos derechos de comunidades que podrían cruzarse con operaciones y obras vinculadas a Vaca Muerta y su zona de influencia.

Parte de esa convocatoria incluye una invitación al gobierno provincial, para que el lunes próximo concurra a Tratayén a una reunión para discutir sobre el proceso de consulta. Se trata del punto inicial para la obra del gasoducto Néstor Kirchner.

“Estamos elaborando nuestro protocolo de consulta. Pusimos a trabajar un equipo técnico de abogados. Y lo tiene que revisar el fiscal de Estado. Es un protocolo para utilizarse para el caso de un acto administrativo de gobierno”, dijo Lara.

“El próximo 25 de julio lo vamos a dar a conocer, en una convocatoria a las autoridades zonales mapuches, a referentes de las empresas petroleras y también a representantes de la Justicia”, expresó Lara. Ese encuentro se desarrollará en la Ciudad Deportiva de Neuquén, y será la presentación de la propuesta de Protocolo de Consulta Previa Libre e Informada. Estará el gobernador Omar Gutiérrez y representantes del ministerio Público Fiscal.

Ante una consulta específica, Lara sostuvo que se trata de una forma de consulta para casos que terminen encuadrándose dentro del convenio de la OIT que impone este tipo de consultas.

Lara también se refirió a trascendidos sobre posibles cuestionamientos la tramo neuquino del gasoducto Néstor Kirchner. Sostuvo que “el trazado del gasoducto (Néstor Kirchner) en su itinerario por la provincia de Neuquén no pasa por tierras adjudicadas, con tenencia o con escritura alguna. Es lo que respondí al gobierno nacional cuando me hicieron una consulta, ese caño no pasa por ninguna comunidad”, afirmó.

Relevamiento territorial

En paralelo, el gobierno neuquino en conjunto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) está llevando adelante el relevamiento territorial de comunidades, de acuerdo a los preceptos de la ley 26.160, que declaró en emergencia tierras ocupadas por comunidades originarias y estableció que haya un estudio técnico, jurídico, histórico y ancestral, del que también participan las comunidades, a fin de determinar la legitimidad y reconocimiento de reclamos de pueblos originarios.

La Confederación Mapuche viene acusando a la provincia se supuestas dilaciones en su implementación.

“Estamos haciendo ese relevamiento, que para nosotros se hace con la foto de datos del 2006. Es una investigación histórica en base a informes, georreferenciaciones y expendientes. Vamos lugar por lugar, con un listado de comunidades y los planteos que hay sobre esas tierras”, afirmó el funcionario provincial.

“Seguimos avanzando, junto con el INAI, los representantes zonales de las comunidades. Pero por supuesto ahora el clima impone otras dificultades en este momento del año para las tareas de campo. De todos modos, estamos avanzando con todas las informaciones reunidas en terreno, con un trabajo que en este momento, por la contingencia climática, se hace en gabinete”, manifestó.