Segundo día de escasos colectivos en las calles neuquinas

Por segundo día consecutivo no salieron todos los colectivos a la calle. Este viernes, diez coches no cumplieron con su recorrido diario, por controles de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). "Hay una veintena de unidades que aun no fueron reparadas", afirmó Claudio Coronel, Secretario adjunto de la UTA.

Cabe recordar, que en las últimas horas del miércoles, la UTA había iniciado varios controles a las unidades de la empresa Autobuses Neuquén y allí se encontró con un preocupante panorama. Unos cuarenta colectivos no se encontraban en condiciones de salir por las calles de la ciudad, por diversos problemas mecánicos.

"Anoche un compañero sufrió un accidente porque se resbaló de hacer tanta fuerza con la llave y la tuerca de uno de los colectivos. Las tuercas están tan gastadas por lo hecho pedazos que están las unidades. Las denuncias por estas situaciones vienen desde el 2019 y nunca se solucionó nada", comentó este jueves el secretario adjunto de la UTA, Claudio Coronel, en diálogo con "La Primera Mañana", por AM550.

Asimismo, Coronel, afirmó que "desde Autobuses nos dijeron que no quieren invertir donde esta la base por las denuncias que tienen por los vecinos, como tampoco quieren invertir en nuevas unidades".