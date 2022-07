Nadie garantiza que el servicio de colectivos se solucione hoy

El servicio público de pasajeros de la capital neuquina nuevamente estará en falta con la parte de población que utiliza el colectivo como medio de transporte. Precisamente, esa porción de habitantes que no cuenta con vehículo o prefiere no utilizarlo para cumplir con sus obligaciones, trabajos, turnos médicos o trámites, que vive alejada del centro, poblará nuevamente las paradas en los barrios neuquinos, a la espera de que el servicio se normalice.

Por lo pronto, este martes habrá 15 unidades que no saldrán por inconvenientes mecánicos y por la resolución de los trabajadores de no sacar a la calle vehículos en mal estado. Por su parte, esa porción de habitantes de Neuquén, también espera de la Municipalidad local una intervención más ejemplificadora para poder utilizar el servicio como debe ser. La comuna sí intervino, pero sin resolver la falta de vehículos o el cumplimiento de los horarios.

Este lunes, fueron 37 los colectivos que no salieron por encontrase en malas condiciones, esto generó complicaciones y malestar en los usuarios ya que muchos esperaron que el micro pase durante más de una hora. Esto provocó un colapso de gente en las paradas sumado a las malas condiciones climáticas que azotan a la región.

La pregunta que se hacen muchos usuarios es por qué no hay colectivos en las calles con la misma frecuencia que antes. La respuesta es simple, no hay inversión por parte de la empresa y por lo tanto la mayoría de las unidades están en condiciones deplorables. No cuentan con limpiaparabrisas, desempañadores, tienen problemas de embrague, en las cajas de cambio, muchas no cuentan con frenos y están sin luces, por eso se hace imposible su circulación.

El secretario de la UTA, Claudio Coronel, dialogó con AM 550 y 24/7 Canal de Noticias de Neuquén y explicó que “esta mañana prohibieron la circulación de los coches ya que en las condiciones en que se encontraban no podían transitar”.

“Tuvimos una reunión con el gerente de Autobuses Neuquén que llegó a las 6.30, nos pidió dialogar, nosotros accedimos a la misma y luego de varias discusiones se comprometió a arreglar todas las unidades para garantizar el servicio de colectivos”, expresó Coronel.

En la reunión también participó el municipio de Neuquén, para llegar a un acuerdo con la empresa. El subsecretario de Transporte de la Municipalidad, Mauro Espinosa, informó en la mañana de este lunes que sancionarán a la empresa porque “no se está cumpliendo con el servicio como corresponde”.

“El servicio que hoy brinda la empresa no es bueno”, expresó Espinosa y agregó que “este momento es complejo, porque está a la vista la decisión que nosotros tomamos de llamar a una licitación, para concluir el contrato que mantenemos desde hace 10 años con Autobuses Neuquén”.

Con respecto a las unidades que se encuentran fuera de circulación el subsecretario manifestó que “estamos continuamente en contacto para trabajar juntos y para que la empresa muestre un compromiso y un plan de trabajo de recuperación en las unidades hasta que dure el contrato de la concesión”. “Seguimos muy de cerca este tipo de cuestiones, porque los vecinos tienen que tener el servicio de transporte garantizado”, concluyó.

A pesar de las reuniones que se mantuvieron, nadie garantiza que el servicio de colectivos vuelva a funcionar adecuadamente, al menos hasta el que contrato con la concesión actual que mantiene Autobuses Neuquén con la municipalidad concluya.

