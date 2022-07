Masivo reclamo de pasajeros por el servicio de transporte

Continúan los problemas por el funcionamiento del servicio de transporte público de pasajeros, en la ciudad de Neuquén. Los choferes mantienen su postura: no utilizar aquellas unidades que consideran que no están en condiciones. Por su parte, desde la Municipalidad, confirmaron en AM 550 que sancionarán a la empresa por aquellos colectivos que no cumplieron con su recorrido. Mientras tanto, los vecinos son los perjudicados.

En esta jornada fría y lluviosa, muchas paradas de colectivo se encuentran – todavía – colapsadas. El reclamo y malestar de los usuarios es masivo , ya que aseguran que no hay forma de saber en qué momento pasarán las unidades. Además, en algunos casos, indicaron que “el colectivo nunca llegó”.

El malestar comenzó a tener repercusiones el jueves pasado cuando, desde la UTA, comenzaron a realizar controles a las unidades de la empresa Autobuses Neuquén. En aquel entonces, dijeron que el panorama con el cual se encontraron era muy preocupante.

Alrededor de 40 unidades “no estaban en condiciones de salir a la calle por problemas mecánicos”. Y, en ese contexto, el sindicato confirmó que solamente 70 de las 110 unidades, podían salir a realizar el recorrido. El viernes, fueron diez los colectivos que no salieron. Este lunes, el problema continúa.

Al respecto, el subsecretario de Transporte de la Municipalidad, Mauro Espinosa, informó en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias que sancionarán a la empresa porque “no se está cumpliendo el servicio como corresponde”.

“Vamos a sancionar duramente para que esta situación se revierta. Nosotros tenemos herramientas para fiscalizar el estado de las unidades. De hecho, hicimos muchos operativos en conjunto con el sindicato. Pero, la empresa debe responder por la situación y, por eso, vamos a sancionar”, agregó Espinosa.