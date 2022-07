No pueden lidiar con un vecino y temen el cierre de canchas

Uno de los dueños de un club de pádel, ubicado en el barrio Santa Genoveva, teme que lo obliguen a cerrar las canchas que funcionan desde hace más de 30 años; por no poder llegar a un acuerdo con un vecino que se queja por ruidos molestos.

Alejandro, habló en 24/7 Canal de Noticias, y contó que en el año 1994, un nuevo vecino llegó al barrio. "Se mudó pegado a nuestro club y, al poco tiempo, se empezó a quejar por ruidos molestos", contó.

Detalló que, a través de la Municipalidad, intentaron dar respuesta a las quejas del vecino. De hecho, construyeron una pared lateral e hicieron una medición de ruidos molestos en el año 2005. El resultado, fue negativo. Es decir, no se registraban ruidos que pudieran perjudicar a la vecindad.

"Pero el vecino siguió quejándose... Hemos intentado hablar con él, pero la poca tolerancia no nos permitió tener una comunicación o solución", lamentó y agregó que, después; la Municipalidad les pidió que cierren sus puertas a las 22 horas y no más tarde. "Nosotros acatamos todo y en estos años no hemos tenido ni una sola multa", aseguró Alejandro.

"No obstante, en el año 2014, el vecino empezó a tomar accionar legales contra nosotros. Volvimos a hacer una medición por ruidos molestos y el resultado fue favorable para nosotros, otra vez. El vecino nos llevó a otra instancia legal y, desgraciadamente, nos dieron vuelta el fallo. Hoy estamos ante esta situación y estamos expuestos a un posible cierre de actividades del club que funciona hace más de 30 años. Yo trabajo acá desde el año 1991", detalló.

Alejandro indicó que no tuvo otra opción más que llegar a los medios de comunicación porque siente que "estamos completamente desprotegidos". "Cité al vecino a la Defensoría del Pueblo y él fue con un abogado, sin siquiera querer mediar... Siempre fue negativa su respuesta", agregó.