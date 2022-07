Los colectivos neuquinos, atados con alambre

La semana que está a punto de terminar tuvo varios temas que fueron reflejados por Mejor Informado y que inspiraron una importante cantidad de reacciones y comentarios en las redes. Entre ellos, los colectivos que dejaron a pata a los neuquinos en medio de las jornadas lluviosas; la explicación de una concejal respecto de que Lizy Tagliani no es “ella”, sino “él”; y las acusaciones de golpista a Aldo Rico, por parte de diputados del Frente de Todos (FdT). Veamos.

¿Cuándo pasa la chatarra?

La ex Indalo le agregó otro capítulo a su larga lista de desventuras, que van desde los paros y los precios del boleto hasta el incumplimiento liso y llano de distintas obligaciones, entre ellas las frecuencias. Lo nuevo fue que, esta vez, el gremio que nuclea a los choferes (UTA) no dejó salir a unidades a las que les faltaban limpiaparabrisas, tenían problemas de frenos o las ruedas lisas, lo que implicaba un peligro no sólo para los usuarios sino para el tránsito en general. Entonces circularon menos bondis y el servicio empeoró. Mientras tanto, el Concejo Deliberante continuó con el análisis del proyecto para el nuevo sistema de transporte público, que elaboró la Municipalidad de Neuquén.

Durante una entrevista con la AM550 y 24/7 Canal de Noticias, el gerente general de Autobuses Neuquén, Lucas Fernández, admitió la “falta de inversión” y la atribuyó a la pandemia. “Todavía estamos transportando el 55 por ciento de los pasajeros que transportábamos antes de la pandemia”, explicó. Todos los meses, la empresa percibe subsidios millonarios de Nación, Provincia y del municipio capitalino.

El ex carapintada

El repudio del kirchnerismo neuquino a las declaraciones del ex carapintada, Aldo Rico generó expresiones a favor y en contra; entre ellas, las que recordaron su alzamiento contra el gobierno de Raúl Alfonsín. Rico llamó a los militares a organizarse y dijo que “cuando la Patria está en peligro todo es lícito”.

La primera que le salió al cruce fue la diputada y referente del Frente Grande (FG), Soledad Martínez. Luego el bloque del FdT en su conjunto lo repudió a través de un proyecto legislativo en el que expresó su descontento. Los legisladores consideraron que las declaraciones del ex carapintada son “golpistas” y atentan contra la democracia, al “crear un clima de caos para desestabilizaral gobierno”.

Concejal contra Lizy

Bastó que Lizy Tagliani expresara sus deseos de ser madre, para que la concejal neuquina Nadia Márquez (Democracia Cristiana) saliera a aclarar que la actriz no es “ella”, sino “él”. Esto generó expresiones a favor; también reproches en los que le endilgaron su aparente o supuesta escasez de tolerancia. “Si ella (es decir: él) no lo hubiese contado, no me constaría que no es ella y es él. Por ello es que me permito decir que ella, que en realidad es él, sería eventualmente papá y no mamá”, posteó la concejal sobichista en sus redes.

Uno de los que le salieron al cruce fue el subsecretario de Diversidad de la provincia de Neuquén, Adrián Urrutia, quien consideró que la concejal “no representa a la mayoría de los neuquinos y neuquinas”. “Márquez (pastora de la Iglesia Evangélica) dice hablar en nombre de Dios, pero claramente no es el mismo Dios que todos y todas conocemos, que es el Dios del amor, respeto y perdón”, reflexionó Urrutia.

Bermúdez sin presidente

El descalabro en los precios y los productos que ni siquiera los tienen, llevaron al concejal capitalino y presidente del PRO en la provincia de Neuquén, Marcelo Bermúdez, a ensayar una reflexión que no pasó inadvertida, por el contrario tuvo sus respuestas en las redes. “La Argentina ya no tiene presidente y su vice sólo se enfoca en no ser condenada. Grabois anuncia saqueos. Ya no tenemos moneda. Todo aumenta. Es desesperante que estos irresponsables no marquen al menos una hoja de ruta”, esbozó el edil en su breve pero contundente reflexión.

La caída de un ratero

Funcionarios de la Municipalidad de Neuquén ya habían expresado su fastidio y preocupación por los robos de rejas, rejillas y tapas de los sistemas de desagüe, que venían generando pérdidas cuantiosas; además del peligro para los peatones, especialmente los niños. Un vecino había difundido un video en el que se veía a dos de estos rateros en pleno robo. Y, este martes, efectivos de la policía detuvieron a uno que circulaba con seis de esas rejillas metálicas en el baúl de su auto. El hampón no pudo huir como rata de alcantarilla y terminó demorado. Tal es su interés por los demás que no sólo circulaba en ese auto con las rejas robadas, sino también con su pareja y su hija, a las que expuso sin contemplación alguna. Se cree que el vehículo es el mismo que había sido filmado.