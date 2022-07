“Quien lo reemplace debe priorizar a la gente”

Tras conocerse la renuncia de Martin Guzmán al frente del ministerio de Economía, el secretario adjunto de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar expresó que “esta renuncia es una oportunidad de encauzar el rumbo económico”.

A través de las redes sociales, Aguiar señaló que “es llamativo que no se haya ido antes. No sirve de nada que crezca la economía si no mejoran las condiciones de vida de todos. Hasta ahora sólo se han engrosado las ganancias de los dueños de grandes grupos económicos. Quien lo suceda debe mejorar salarios y jubilaciones, además de avanzar en un ingreso básico universal. Se necesita fortalecer la intervención del Estado en el mercado y ponerles límites a los formadores de precios”.

Agregó que “su reemplazante debe ser capaz de priorizar las necesidades de la gente y tiene que ponerle fin al mayor flagelo que sufren los argentinos, que es la inflación. La salida de Guzmán se da en un contexto de 60,7% de inflación interanual y con una canasta básica de casi 100 mil pesos para no ser pobre. Esto muestra que quiso dejar terminado el principal trabajo que tenía por encargo, que es acordar con el FMI aún en contra de los intereses del pueblo.

“Hasta ahora sólo se han engrosado las ganancias de los dueños de grandes grupos económicos”, finalizó Aguiar.