El feminismo que no suma votos

Cuatro meses pasaron para que la gobernadora Arabela Carreras y el senador Alberto Weretilneck vuelvan a mostrarse juntos. Fue durante la apertura de temporada del cerro Catedral, el mismo que Juntos Somos Río Negro le extendió el contrato de concesión de manera directa al grupo amigo Vía Bariloche de la familia Trappa, hasta 2056. No fue una simple foto, significa que el partido comenzó su campaña para mantener la gobernación con el cipoleño como candidato y la mandataria fuera de la discusión por una posible reelección.

Pero lamentablemente esta no fue la noticia de la semana. Un nuevo femicidio conmocionó a toda la provincia. Un indicativo claro de que algo sigue sin funcionar en esta lucha que mantienen las mujeres desde hace años para que no las maten. El hecho no sólo tuvo una gran repercusión a nivel provincial y regional, también estuvo en todos los medios nacionales el final de Patricia Rendón Rodríguez en manos de su ex, quien nunca estuvo dispuesto a aceptar el final de la relación.

Sin embargo y aunque muchas veces intentó captar la mirada del feminismo enarbolando banderas por la igualdad de género, no se vio una sola expresión de repudio por parte de la gobernadora. Este año, Carreras promocionó el ascenso de una mujer como Comisaria General, o algo mucho más banal como una competencia de autos de mujeres. Pero nada dijo del brutal asesinato de Patry ocurrido el martes en Catriel, una ciudad que en los últimos ocho años registró tres femicidios.

Mientras estuvo desaparecida Patricia y el triste final era una de las hipótesis más fuertes, la gobernadora continuó su agenda como si nada. Y como parte de las actividades programadas estaba la inauguración de la temporada del cerro Catedral. Allí se mostró con Weretilneck después de mucho tiempo. La última foto pública de ambos fue a finales de enero, encuentro en el que definieron algunos temas que Carreras debía plantear en su gira con Alberto Fernández por China y Rusia. Luego la relación se mantuvo tensa, ella lo responsabiliza del conflicto con ATE y él se mantuvo ajeno para demostrarle que no tenía chances de ir por un nuevo mandato.

El cipoleño enfrentó los medios y con su cintura política habitual evadió la respuesta cuando le preguntaron si buscará un nuevo mandato como gobernador el año próximo. Sin embargo puso en escena nuevamente su buena relación con el diputado kirchnerista Martín Doñate. Hablo de una alianza grande de Juntos Somos Río Negro y ya no sólo con el peronismo, sino también con radicales y algunos referentes del Pro. En este último caso cada vez aparece más cerca del bloque oficialista el legislador Juan Martín, ex funcionario del ministerio del Interior en el gobierno de Macri y ahora enemistado con Anibal Tortoriello.

El centro a Doñate tuvo un cabezazo al ángulo del camporista oriundo de Valle Medio. Durante la semana visitó Roca con agenda propia sin pasar por el municipio ni tener contacto con la intendenta María Emilia Soria. Y ayer en el Congreso del partido limpió a la familia del Gringo de los cargos partidarios.

El intendente de Lamarque, Sergio Hernández, que responde a Doñate, será el nuevo presidente del PJ, electo por unanimidad. Fue votado por los jefes comunales de Cervantes, Claudia Montanaro; de General Conesa, Héctor Leineker; de Godoy, Luis Ivancich; de Belisle, David Mendoza; y de Chichinales, Alberto Pacenti y además por los consejeros Gerardo Martínez, de Beltrán y Rosa Oses, de Jacobacci. Llamó la atención que el sorismo no tuviese participación. Si bien María Emilia, intendenta de Roca y hermana del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, mantiene el cargo de secretaria General, la intención de las nuevas autoridades es que salga a elección en un próximo encuentro en el que también se definirá quién ocupará la vicepresidencia.

Al mismo tiempo, se conoció otra división del bloque del Frente de Todos en la Legislatura de Río Negro. Es la tercera, la primera fue el año pasado con el alejamiento de Nicolás Rochas, Luis Albreiu y Alejo Ramos Mejia, quienes crearon el Frente Renovador. Luego la semana pasada, Facundo Montecino (hijo de Magdalena Odarda presidenta del INAI) se pasó a esa fuerza y ahora los legisladores que responden a Doñate, Alejandra Más, Daniel Belloso y Gabriela Abraham conformarán una nueva bancada enarbolados bajo la bandera de Unidad Ciudadana, el partido que creó Cristina Fernández en 2017.

Con esta división, el partido de gobierno mantiene quorum propio con 28 legisladores; el Frente de Todos queda con 10; el Frente Renovador, con 4; Unidad Ciudadana, con tres; y el Pro con 1.

Entre tanto, las protestas de los sindicatos contra la gestión de Carreras continúan su cotidianidad como sucedió a lo largo del primer semestre. A los hospitalarios de ASSPUR, que inician su cuarta semana de paro, se suma ATE. Los de pechera verde reclaman el pago de la primera cuota del aguinaldo, un cronograma que no tiene fecha.

Todo es incertidumbre en cuestión económica. Las dificultades que anunció el ministro Luis Vaiberg para poder hacer frente a las nuevas erogaciones también ponen en duda cualquier ofrecimiento que pueda hacer para las paritarias con los estatales que fueron convocadas para el miércoles. No hay fecha para el aguinaldo, tampoco se sabe con qué recursos cuenta para poder plantear un aumento de sueldo que equipare los altos índices inflacionarios.

Y hay un agravante en todo esto ya que se debe contemplar la renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía de la Nación y el retraso de la asistencia de 2 mil millones requerida que equivale casi al 50% de lo que representa la cuota del sueldo anual complementario.

Vaisberg estuvo hasta el viernes en Buenos Aires tratando de destrabar esos fondos para poder anunciar un cronograma de pagos porque los recursos propios no alcanzan. Volvió a Viedma y a las pocas horas se sorprendió con la mala noticia de la renuncia de quién debía firmar el necesario aporte. Además, deben negociar el pago de 1500 millones de bonos de 2020 que vencen el 20 de julio.

En la Rosada esta todo muy caliente y complicado como para que alguien pueda responder ante los urgentes pedidos de asistencia que reiterarán desde Río Negro. El aporte es sumamente necesario para mantener la paz social con los empleados públicos.