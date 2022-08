UnTER marchó en Viedma y mantiene el 98% de acatamiento

Con una clase pública, los dirigentes docentes resaltaron el plan de lucha y el alto acatamiento que se mantiene pese a las amenazas del gobierno con descontar los días de paro y la reacción de la gobernadora Arabela Carreras quien dio la orden para que los maestros no reciban el aumento otorgado a los estatales y que el sector rechazó por insuficiente.

UnTER arrancó hoy con el segundo de los paros de 48 horas resueltos en el último Congreso sindical, en el que se rechazó la oferta salarial realizada por el gobierno. Además de no concurrir a las aulas, las distintas seccionales enviaron colectivos a la capital provincial para participar de una multitudinaria marcha que también contó con el acompañamiento de las dos CTA, que reclamaron en contra de las políticas de ajuste y la creciente inflación.

Desde el gremio comunicaron que el nivel de acatamiento fue de 98%, cifra similar a la del paro de 48 horas realizado la semana pasada. De las medidas de fuerza votadas, sólo queda un día de medidas de fuerza y el gobierno no da indicios de la posibilidad de realizar un nuevo llamado a paritarias para ajustar los números y destrabar el conflicto.

La situación le incomoda a la gobernadora Carreras, sin embargo tiene la tranquilidad de que los otros sindicatos de estatales como ATE, UPCN y los judiciales de SiTraJur, aceptaron la misma propuesta que los docentes rechazaron. Desde Economía aseguran que no hay más para proponer y que no se entiende la determinación de UnTER de tensar aún más una relación que está agotada hace tiempo y que ni el cambio de ministro realizado por la gobernadora hace unos meses, permitió descomprimir el conflicto con el que se inició el ciclo lectivo en febrero. También se dio la orden de no liquidar el aumento que en agosto debía ser de 12% (4% para equiparar el primer semestre a la inflación y 8% de agosto) y el ministro Rodrigo Buteler reconoció que estudian descontar los días de paro.

La movilización de esta mañana fue masiva. La larga columna de docentes y estatales cercanos a ATE pero que conforman la CTA Autónoma y también se sumó la CTA de los Trabajadores recorrieron distintos edificios públicos de Viedma. Fueron a la Legislatura, al del Ministerio de Educación y Derechos Humanos y finalizaron en la puerta de la Casa de Gobierno donde hablo la titular de UnTER, Sandra Schieroni.

"Tuvimos una adhesión del 98% y la hemos mantenido en el tiempo" remarcó la Secretaria General docente, quien además aseguró que "esta es la expresión genunina de los trabajadores y trabajadoras de la Educación que queremos un salario digno, escuelas en condiciones para poder enseñar y al gobierno provincial le decimos que no somos caprichosos, estamos acá porque estamos haciendo valer nuestros derechos".