Francisco Sánchez desafía: “No nos van a parar”

“Cada tanto recibo una denuncia, amenazas e insultos son cotidianos; pero no me van a detener”, expresó el diputado nacional neuquino de Juntos por el Cambio (JxC), Francisco Sánchez en respuesta a quienes habían anunciado que lo denunciarían judicialmente por presunta incitación a la violencia.

La denuncia de la agrupación Todos por la Democracia fue motivada por los dichos de Sánchez, quien antes del atentado había dicho que Cristina Fernández de Kirchner (CFK) merecía la pena de muerte.

“No me van a detener ni a mí ni a muchísimos convencidos en no ceder ni un centímetro a quienes siguen destruyendo nuestro país, robando y usando el Estado para mantenerse impunes”, expuso el legislador del PRO y advirtió: “Voy a seguir, no nos van a parar”.