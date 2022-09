Crimen del comerciante: le pidió a su novia que por favor dispare

Los últimos minutos de vida de Lucas Valentini fueron tremendos. También para su novia, quien fue la encargada de entregarle los ahorros de la pareja a los dos pibes que el sábado ingresaron al departamento en el que convivían y los despertaron con cuchillos en el cuello. Ella fue la que evitó que los delincuentes viedmenses de 18 y 15 años vean un revolver calibre 32 que guardaban arriba de la heladera, el que agarró cuando el menor fue a ayudar a su cómplice, quien forcejeaba con el comerciante. Con el arma en la mano, ella escuchó las últimas palabras de su novio, que le pidió por favor que les dispare e hizo real su última voluntad.

En la audiencia de formulación de cargos, el Ministerio Público pidió la acusación de Luis Marinao, de 18 años, por homicidio en ocasión de robo y deberá permanecer alojado en la cárcel de Choele Choel, porque el Juez de Garantías Roberto Gaviña ordenó la prisión preventiva mientras dure la investigación. También corrió la misma suerte Roxana Giannotti, una mujer de 34 años, cuñada del menor de 15, acusada de encubrimiento, y quien aguantaba a los dos delincuentes en su departamento. También fue vista junto con otro hombre afuera del departamento donde mataron a Valentini durante la madrugada del domingo y esa misma mañana se sacó fotos para sus redes sociales con varios billetes en su mano.

Les exigieron dinero, los sometieron a cada uno con un cuchillo y uno de ellos colocó un cuchillo en la garganta de la novia, quien le habría manifestado predisposición en darles el dinero que había en la vivienda. Este agresor, quien se identificó como JN (tratándose de un menor no punible), la habría llevado hasta el comedor, siempre tomándola del cuello con un cuchillo en la garganta

La audiencia comenzó con el relato de la fiscal Analía Álvarez quien confirmó que se tomó conocimiento del hecho grave cuando llegaron los policías de la Comisaría 8° al departamento de Avellaneda y Urquiza de Choele Choel, cerca de las 5.10 de la mañana. En el hall de entrada estaba la novia de Valentini, quien pese al nerviosismo, alcanzó a decir que dos pibes habían ingresado por una ventana y, con cuchillos, los sorprendieron cuando dormían.

"Les exigieron dinero, los sometieron a cada uno con un cuchillo y uno de ellos colocó un cuchillo en la garganta de la novia, quien le habría manifestado predisposición en darles el dinero que había en la vivienda. Este agresor, quien se identificó como JN (tratándose de un menor no punible), la habría llevado hasta el comedor, siempre tomándola del cuello con un cuchillo en la garganta", explicó la fiscal del caso.

Arriba de la heladera, estaban los ahorros de la pareja, unos 200 mil pesos y también el revolver calibre 32 que tenía la víctima. Álvarez aseguró que la joven tiró el dinero al piso para que el delincuente no vea el arma, pero al ver la cantidad de plata JN la increpó: "Esto no me sirve, dame más" y ella contestó que es era lo único que tenía.

Mientras, en la habitación, Valentini se trenzó en un forcejeo con Marinao, por lo que su cómplice se descuidó de la joven y salió corriendo a ayudarlo. Ella llegó hasta la puerta y vio como entre los dos le hundían los cuchillos en diferentes partes del cuerpo.

Casi agonizando y con su último aliento, Valentini le pidió a su novia: "Tirales, tirales por favor". La fiscal continuó: "Disparó en tres oportunidades e hirió al menor en la espalda, quien posteriormente fue derivado de urgencia al hospital de Choele Choel y hoy está en reposo" en Viedma, tras pasar por General Roca donde le salvaron la vida.

La autopsia que le practicaron en la morgue judicial de Roca, certificó que tenía tres heridas de arma blanca en el tórax y una de ellas en la aorta que finalmente le provoca un hemotórax masivo que causa la muerte.

El rol de Gianotti en el hecho es clave, por eso para el juez de Garantías también debía ser acusada y ordenó la prisión preventiva para que no entorpezca en la investigación. Es que ella es cuñada del menor que está internado, y fue quien lo dejó herido en la puerta del hospital. Además, luego llamó por teléfono para preguntar su estado de salud.

Pero esta no fue lo único que hizo, es que durante la madrugada, la vieron junto con un hombre en la puerta del departamento de Valentini y posteriormente, hizo publicaciones en redes sociales junto con Marinao, mostrando los billetes robados. En su casa se encontró ropa manchada con sangre del menor JN, unos 30 mil pesos en efectivo y su celular.

Los cargos sólo se le formularon a los mayores, ya que el menor es no punible, por eso la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Josefina Santos puso énfasis al solicitar que el juez ordene que releven la custodia policial que permanece vigilando a JN.