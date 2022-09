MPN: se enrareció el clima Azul en un momento complejo

La interna del MPN sumó, en las últimas horas, un capítulo otrora impensado que tiene como protagonista al concejal capitalino y ex diputado provincial Claudio Domínguez, un importante referente de la lista Azul con presencia territorial en los circuitos más poblados, que se despachó con mensajes enigmáticos. El asunto es que hay quienes interpretan que esos mensajes estarían inspirados en el gobernador y presidente del partido, Omar Gutiérrez.

El asunto, no menor, afloró con la fecha en la que el partido provincial elegirá candidato a gobernador (13 de noviembre) al alcance de la mano, y en medio de las incertidumbres. Hace rato se sabe que el candidato azul es el vicegobernador Marcos Koopmann, pero el asunto es si el diputado nacional Rolando Figueroa se anota en esa interna o va directamente por fuera.

Hace unos pocos días, Gutiérrez (quien por estas horas realiza gestiones para Vaca Muerta, en EEUU) se despachó con lo que se supone pretendió ser una ironía y preguntó: “¿Por qué no te vas de Neuquén?”. Gutiérrez no nombró a Figueroa (pero el destinatario estaba muy claro). Y Domínguez no nombró a ninguno de los dos cuando expresó su desacuerdo con esa frase.

Ahora, se despachó con la siguiente reflexión en su página de Facebook: “El mal uso del poder no te convierte en líder. Un verdadero líder no maltrata, es humilde y sabe ponerse en el lugar del otro. ¿Qué será de esas personas que hoy ejercen los cargos desde la violencia, el maltrato y el sometimiento? ¿Qué elegirán en un futuro para camuflar su inseguridad? El poder es circunstancial; lo que perdura es lo que dejás en los demás. Estamos cambiando, evolucionando y cada día existe más conciencia y respaldo social. Como antes era normal callarse ante la violencia hacia las mujeres, en un tiempo no tan lejano será normal oponerse y gritar ante el maltrato por ejemplo en el ámbito laboral. Los inseguros disfrazados de líderes no hacen otra cosa que reflejar sus propios miedos y más adelante la sociedad los condenará y quedará demostrado que lo único que pueden dirigir es su propia soledad”.

En fin, desde sus primeros años en la política a Domínguez se lo considera un hombre cercano al entonces gobernador Jorge Sapag (el estratega azul).

Por lo bajo, se dijo que a Domínguez le reprocharon su papel en las semanas previas a las PASO en las que Figueroa derrotó a la candidata a diputada por la lista Azul, María Eugenia Ferraresso.

Más allá de eso, Domínguez siguió apareciendo en las fotos, quizá no tanto como antes; pero que siguió, siguió. Es más, hasta encabezó un acto en el que mostró su poder de movilización. Lo hizo en Afuven, apenas unos días antes de que Koopmann pusiera primera en Villa El Chocón. Corría abril y Domínguez respaldaba pero, al mismo tiempo, expresaba diferencias, al menos, en las cuestiones metodológicas.

Un poco más atrás en el tiempo, se visibilizó un llamativo hecho que hizo imaginar algún conflicto interno, fue en ocasión del triunfo en la elección de concejales, lista que Dominguez encabezaba, en la conferencia de prensa no se le otorgó el micrófono para que se exprese siendo el candidato ganador. Esa noche solo hablaron el gobernador Omar Gutierrez y el intendente Mariano Gaido, el electo concejal Claudio Dominguez observaba a pocos metros y no fue convocado a dirigirse a los medios de comunicación presentes.

Cómo seguirá esta historia entre azules, es todo un misterio.