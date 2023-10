Esta tarde comenzó y persistirá por tiempo indeterminado un corte en las dos manos de la Ruta 7, a la altura de la fábrica Fasinpat. Agentes de la Policía se encuentran desviando el enorme caudal de automóviles por las colectoras aledañas. No obstante, la fluidez del tránsito es muy lenta por lo que se recomienda evitar esa zona, ya que se visualizó a varios vehículos que esquivan el corte por fuera del camino.



El corte de la Ruta 7 es total.

Los vecinos del Barrio Unión, Trébol II y el Choconcito vienen denunciando hace días que no tienen suministro de agua, luego de las obras que se inauguraron hace poco más de un año: "No tenemos agua de red, el camión no pasa y por eso estamos cortando la ruta", indicó Abigail, una de las vecinas afectadas. Además, agregó que "son muchas las familias afectadas, hay chicos y adultos mayores", y confirmó que horas antes le cercaron el camino a un camión de agua que luego liberaron.

La Policía comenzó a desviar el tráfico de la Ruta 7 por las colectoras. Fuente: (Gentileza)

Además, producto del caos y de la congestión vehicular que sigue en la Ruta 7, una camioneta Renault Duster gris chocó a una Volkswagen Surán de color roja tratando de salir por la calle colectora y se generaron algunos disturbios entre conductores y manifestantes.

Dos vehículos chocaron tratando de salir del corte de la Ruta 7. Fuente: (Juan Ignacio Ortuño)



Noticia en desarrollo.