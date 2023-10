El intendente Larraza publicó una Carta Abierta

En un claro intento de demostrar fuerza política, el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, publicó en su cuenta de Facebook una carta abierta dirigida a los ciudadanos de su ciudad, en clara contestación pública a las acusaciones de ATE durante estas semanas que antecedieron.

Así, el jefe comunal de la ciudad petrolera intenta exorcizar los argumentos del ala sindicalista opositora de la lista Verde Anusate, que planteó una serie de desaveniencias, malos tratos y presiones a algunos agentes de planta; y no renovaciones de contrato y/o planes de cuadros políticos y subsidiados de la gestión anterior.

Con explícitos dardos a este sector, los proyectiles también fueron dirigidos al ex intendente Gustavo Suárez, a quien acusó de planificar todo para socavar y perjudicar su gestión de gobierno.

En algunos pasajes de la mencionada carta, el mandatario municipal también aclara su postura respecto a contratos, planes y gastos; a la vez que enfatiza su interés por el bien común recordando que es el detentor de la mayoría de los votos de la ciudad.

Este es un resumen de los extractos del texto publicado ayer:

En relación al conflicto con la junta municipal de ATE y un grupo de trabajadores, mi primera reflexión es que el conflicto se origina en el manejo perverso y manipulador de la anterior gestión con los trabajadores.

Cómo me comprometí al asumir, le hablo a la comunidad con toda franqueza, y lo planteo en términos de comunidad porque este no es un problema de los trabajadores, o de ATE con nuestra gestión. Estos son temas que involucran a toda la comunidad, porque están en juego los recursos de todos los vecinos.

Hace unos días, un concejal me dijo que al igual que él yo era del MPN. No entendí que me quería decir, pero ese concejal se equivoca, porque yo puedo ser de cualquier partido político, pero desde el 16 de septiembre soy el intendente, y represento los intereses de todos los ciudadanos de Huincul.

Los vecinos tienen que saber que la gran mayoría de estos contratos incorporan a gente que no estaba ni siquiera en planes. La mayoría fueron por compromisos políticos.

Tienen que saber que al municipio le generan un gasto de alrededor de 20 millones de pesos por mes. Los contratos se hicieron el 1 de agosto, una semana después de perder las elecciones; y son contratos a término, por un lapso de 6 meses. Lo único que hizo la anterior gestión fue sacarse el problema de encima, jugando con las expectativas de la gente de una forma irresponsable y miserable.

Estos decretos no les asignan ninguna función a la gente que incorporan; amontonaron personas sin ningún criterio para funcionar. Tenemos casos como el de Desarrollo Social, donde hay 70 personas afectadas a esa dependencia. Yo invito a los vecinos que no conocen las oficinas de Desarrollo Social a que las visiten y me digan si en ese lugar pueden trabajar 70 personas. No tenemos mobiliario ni espacio para satisfacer los requerimientos mínimos de cualquier trabajador.

Cómo dije al momento de asumir, necesitamos reordenar el municipio, con mucha rigurosidad estamos relevando todas las áreas, y cuando terminemos vamos a informar públicamente los resultados.

No esquivamos los problemas, estamos trabajando para resolverlos, pero apelamos al sentido común, la buena voluntad, tolerancia y predisposición de los actores.

El estado en el que hemos encontrado el municipio es calamitoso, aún así estamos gestionando las distintas areas

Apostamos al dialogo y el entendimiento, tomé la decisión de atender personalmente a los dirigentes de ATE y los trabajadores, en ese marco les dije que los contratos se están evaluando y no hay ninguna definición al respecto. Convoqué a una mesa de trabajo con representantes del gremio y del Ejecutivo, y además les dije que no apruebo ningún tipo de maltrato o persecución laboral. Les pedí que me precisaran información sobre los presuntos maltratos o abusos que mencionaron para chequear la información, y si correspondiera, corregirlo a la brevedad; pero no recibí denuncias certeras de parte del grupo que protesta.

Lamentablemente y a pesar de haber concurrido personalmente a dialogar en los lugares de protesta, el conflicto se sostiene. Agotamos las instancias y dimos intervención a las instituciones y autoridades correspondientes, que dictaron la conciliación obligatoria que nos permitirá continuar trabajando por nuestra ciudad.

Quiero decirles a los vecinos que nos estamos manejando con toda la serenidad y firmeza que el caso requiere. Nuestro compromiso es con los 19 mil huinculenses y por ellos seguiremos trabajando cada día de esta gestión.

Mientras, en el filo de la medianoche, Néstor Cides, representante de ATE publicó una contestación a Larraza en similares términos, negando lo antedicho por el intendente y dejando en duda la reunión del viernes por la mañana. Previo al fin de semana, ATE y Larraza se verán las caras para tratar de destrabar un conflicto que amenaza con empeorar si no se encuentra el diálogo.