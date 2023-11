Neuquén: se perdieron hasta 40 días de clases en 2023

Entre paros, jornadas y recesos por vacaciones u otros motivos, los alumnos del nivel primario cerrarán el ciclo lectivo 2023 con tan solo 150 días de clases, mientras que los secundarios tuvieron alrededor de 158. Estas cifras arrojan un alarmante déficit de clases, que se encuentra en el orden de los 40 días con las aulas vacías. El dato fue revelado por Mariana Smoljan, vocera de Padres Organizados Neuquén, en el aire de Radio Mitre Patagonia: "Estamos muy lejos de los días de clases que se deberían haber dictado", aseveró.

Smoljan también expresó preocupación por el bajo nivel de alfabetización registrado en el nivel primario: "Hay chicos que llegan a 7mo grado cuya alfabetización no está completa", asegurando que hay también alumnos secundarios que no cuentan con las herramientas intelectuales para insertarse al mercado laboral "muchos egresados secundarios no comprenden una solicitud de trabajo".

El panorama se vuelve incluso más desolador, ya que "muchos chicos cumplieron el 80% de su escolaridad secundaria de esta forma, hay colegios que le faltan hasta 53 días de clases. La normalidad es que siempre haya un día sin clases cada semana", explicó la vocera.

También denunciaron deficiencias en la gestión de las asignaturas y el personal docente, al tiempo que reclaman más cupos en jardines de infantes: "Se están discutiendo horas que no tienen docentes, los chicos están con muchísimas horas libres. Necesitamos que se regulen las condiciones mínimas, que se amplíe la oferta de salas de 3 y 4".

A esta preocupante situación, se agrega la incertidumbre ante el cambio de gobierno en la provincia: "Estamos a la espera de que asuma el próximo ministro de educación, cuya identidad desconocemos, pero a los 180 días de clases ya no vamos a llegar".

Cabe destacar que faltan 38 días para que finalicen las clases y que, este año, el receso invernal fue de 3 semanas, por exámenes y jornadas docentes. La educación cada vez más presente en la agenda política.

MIRÁ LA ENTREVISTA COMPLETA: