Compró el vestido de 15 de su hija y nunca le llegó

Con anticipación, la madre compró el vestido para la fiesta de 15 de su hija, pero fue víctima de una estafa por WhatsApp. Es que el modelo elegido no sólo no llegó en la fecha estipulada, sino que el comerciante no respondió nunca más el teléfono . El caso se resolvió en la Justicia y la mujer deberá ser indemnizada con 400 mil pesos.

El hecho se encuadra dentro de la ley de Defensa del Consumidor y fue un reclamo que realizó la clienta ante el incumplimiento del comerciante al que accedió a través de las redes sociales y luego se comunicó por WhatsApp. En primer momento le enviaron desde Córdoba un catálogo con los modelos . Llena de ilusión, eligió el adecuado junto con su hija que cumplía 15 años y planeaba hacer una fiesta.

Con el modelo seleccionado y las medidas correspondientes de la adolescente, se pusieron de acuerdo en la forma de pago a través de cuotas por transferencias. Pese a haber acreditado el valor en tiempo y forma , llegó la fecha acordada y no hubo novedades del vestido. En un primer momento el propietario de la tienda "Muy Americano" se excusó por un retraso y se comprometió a enviarlo lo más rápido posible.

Sin embargo, al acercarse la fecha del evento, la mujer comenzó a realizar los reclamos de manera más frecuentes. Ya sin excusas creíbles, el hombre la bloqueó y no existió ningún contacto más. Entonces la mujer debió buscar una alternativa para que su hija no se quede sin fiesta de 15.

Luego del cumpleaños, la damnificada se presentó en la oficina de Defensa del Consumidor del municipio de San Antonio Oeste y como el comerciante no respondió, se inició una demanda en el Juzgado de Paz que falló en favor de la clienta. La jueza entendió que "el daño debe ser resarcido".