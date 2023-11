Sorpresa en sesión de la Legislatura: pidieron por un niño maltratado

La referente de la Organización de Padres de Neuquén y Río Negro, Mirta Ancaten, denunció un caso de maltrato infantil en Neuquén y aseguró que la justicia no está investigando. Explicó que una abuela denunció a la madre y al padrastro de un niño tras verle unos moretones. Solicitó que se tomen medidas urgentes para resguardar a la víctima. Pero, el pedido no fue escuchado.

Según manifestó la referente ayer, en principio asistieron a la sesión legislativa para apoyar la adhesión de la Ley Lució en Neuquén, pero que aprovecharon la oportunidad para reiterar el pedido frente al cuerpo legislativo una vez que se aprobó el proyecto. “Sabemos que muchas veces los legislativos no pueden hacer nada, pero tienen cerca a las autoridades que pueden intervenir. Nadie nos da respuesta, y necesitamos saber cómo ha avanzado la causa y que velen por la integridad del menor”, expresó en RADIO MITRE PATAGONIA.

La referente detalló que la abuela se acercó a la ONG para solicitar ayuda tras la denuncia y posteriormente se acercó al establecimiento educativo donde asiste su nieto. Allí, se enteró que la misma escuela había radicado una denuncia en marzo tras encontrarle hematomas en el cuerpo al joven. En este sentido, acotó que la abuela de la víctima acudió a la línea 102 para pedir ayuda, pero le contestaron que sólo tenían "15 minutos para escucharla".

Ancaten denunció que en la provincia las leyes de protección integral de niñez y adolescencia no se cumplen, y que la justicia falla. “Estas leyes no se cumplen porque la estructura no funciona. En este caso la escuela no falló, detectó y denunció. Los vecinos también denunciaron. Pero hoy está fallando la justicia, no hay nada urgente y el menor sigue en manos de su victimario”, señaló.