Castelli: "Tenemos que ir en pos de trabajar en la inserción laboral"

En el día de ayer, se conoció que el gobierno provincial aportará información en la investigación sobre supuestos fraudes con cobros en el Potenciar Trabajo a nivel nacional. En Neuquén, se registraron aproximadamente 950 actores de la administración pública que cobraban planes sociales . El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, ratificó que se realizaron sumarios y que están en vía de iniciar las acciones judiciales.

"El gobernador Rolando Figueroa ha sido muy claro que no solamente va a solicitar la devolución del dinero, sino que en esto que corresponde en lo administrativo a un fraude puede ser causal de la cesantía", detalló en La Primera Mañana por AM550. Aclaró que son 950 sumarios y que ahora Fiscalía de Estado está en la acción final para ver ultimar las acciones judiciales. Además, sobre quienes tienen la responsabilidad de asignar estos planes, Castelli manifestó que "hay responsabilidades de todas las partes" y que la Justicia deberá endilgar si corresponde a una nueva investigación judicial.

Por otra parte, aclaró que necesitan hacer un relevamiento "racional" sobre los perfiles socioeconómicos de los beneficiarios sociales ya que "no se puede producir a ojo" porque "no es lo mismo una persona desocupada que no tiene hijos a una persona desocupada con tres hijos, que en estos momentos inflacionarios que estamos viviendo, una inflación galopante, sabemos la necesidad que tiene también cada persona".

Según Castelli, el plan social es "necesario por la situación que se está viviendo", pero acotó: "Tenemos que ir en pos de trabajar en la inserción laboral". Sostuvo que se tienen que "mejorar las condiciones de empleabilidad de cada una de estas personas" y dividir los casos que se necesite inserción o reinserción laboral.