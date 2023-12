Allanamientos en el SIEN: investigan el inicio de los procedimientos

Ayer, el fiscal Juan Manuel Narváez encabezó dos allanamientos en oficinas del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) en el marco de una investigación por fraude en perjuicio de la administración pública.

El operativo se realizó este jueves a raíz de una denuncia presentada en mayo, que planteaba que personal sin formación intervino como cuerpo de asistencia de médicos de guardia en vuelos sanitarios y que contaban con el aval de la titular del organismo, Luciana Obregón.

Esta mañana el fiscal Juan Manuel Narváez brindó una entrevista en radio MITRE PATAGONIA en la que dio detalles de la investigación en curso. Explicó que durante los allanamientos en las oficinas administrativas se secuestraron computadoras y documentación sobre guardias y vuelos sanitarios para determinar si las personas denunciadas participaron de los operativos.

“Fuimos en busca de la computadora de la directora, un celular y el libro de actas donde se registra el personal que viajó en cada vuelo”, manifestó. Explicó que se va a auditar la documentación y cruzar datos con la pericia informática de los teléfonos, correos para determinar los hechos y en caso de comprobarse determinar cuál fue el perjuicio económico para la provincia.

El fiscal explicó que las personas denunciadas “no iban como enfermeros sino en calidad de personal del SIEN”. Sin embargo, no tenían formación para tripular los vuelos y no estaban capacitados desde el área de la medicina. Por lo tanto, indicó que esta situación marcó un riesgo para los pacientes. Además, Narváez detalló que por los viajes los dos sujetos denunciados cobraban un plus en sus sueldos autorizado por Obregón.

Las maniobras habrían iniciado a partir del 2022, pero la justicia secuestró documentación a partir del 2020 para determinar si no iniciaron cuando Obregón asumió la dirección del organismo.