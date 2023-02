Confluencia 2023: ¡270 mil personas en la segunda noche!

Tal como estaba estipulado por los cambios de horario de último momento, el escenario Confluencia empezó a vibrar con Lali a las 21:30 de la noche. En esta segunda jornada, la famosa cantante, bailarina y actriz eclipsó todas las luces con su presencia . En conjunto con su banda y su grupo de bailarines, la noche neuquina se encendió a la par de la referente pop de la música argentina.

El público eufórico después del inicio, siguió el baile con "Asesina". "Soy parte de tus sueños, no quieras despertar" gritó la gente, siendo conscientes del espectáculo que están viviendo.

Después de un poco más de hora de presentación, el show de Lali llegó a su fín en medio del griterio y locura de un público que deliró con cada uno de sus temas. En instantes, comienza el show de Q´Lokura, después de la musicalización del DJ neuquino Julián Valenzuela.

Desde la transmisión oficial, aclararon que el streaming no garantiza el show completo, sino los derechos autorizados por cada artista. Recordemos que, por cambios en la programación, Q'Lokura se presentará después de Lali y el gran cierre de La Konga será recién a las 00:30.

Por otro lado, cabe mencionar que si llegas a ir en bicicleta o moto, hasta ayer no existía un sector específico para dejarlas, pero ya este miércoles, en una tarea conjunta entre la policía y personal de tránsito, quedaron establecidas las áreas de aparcamiento para vehículos de menores dimensiones.

Además, en relación con los más de 40 casos de personas extraviadas en el primer día del evento, se fijó al fondo de la calle Río Negro una carpa blanca donde la Municipalidad las traslada una vez que las localiza, y así poder dar con sus familiares y allegados.

Mientras se acomodan en el escenario principal el grupo de cuarteto Q'Lokura, el Municipio informó que en la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2023 asistieron ¡270 mil personas!

Q'Lokura

“Quedate más de las 12”, canta el grupo cuartetero. El show arrancó más tarde que lo esperado, pero a cada canción el predio se va llenando. “El que no hace palmas es aburrido”, grita uno de los cantantes y otro contesta: “amor”, como recordando al gran Leo Mattioli.





El grupo siguió con los festejos del día de los enamorados y se pusieron a cantar “Me inventaré”, para que bailen todas las parejas del predio: “me inventaré la luna que dibuje la sonrisa” mientras la cámara de la transmisión enfoca el Paseo de la Costa con cientos de miles de personas bailando cuarteto.

“Se me dio vuelta el mundo” y la fiesta no para. El grupo cordobés, después de siguió con un mini-homenaje a Juan Gabriel y puso a toda la Confluencia a cantar “Así fue”, canción popularizada por Dread Mar I en el país. Así, de ese modo, el grupo tuvo un coro de ciento de miles cantando “pero me acuerdo de ti”, un cover cuartetero de la canción de Christina Aguilera.

“¡No te engañó!” y el mundo bailando con una canción sobre el poliamor. De este modo, siguieron con una de los hits del momento: Tu turrito. Mientras el público cantaba el estribillo, empezaron a improvisar, al tiempo que posaban para sacarse una foto con el público. El show va llegando a su final y la banda empieza a soltar sus hits que la trajeron a esta fiesta: “Me duele tu nombre” y los micrófonos se saturaron con toda la gente a los gritos cantando la canción.

Momento mundial

Y, finalmente, llegó el momento de recordar el mundial: ¡el grupo cantó Muchachos! Esta vez, una versión cuartetera con la letra que había publicado el lateral campeón del mundo, Nicolás Tagliafico. Cuando finalizó la canción, vino el famoso coro “Dale campeón”. Así, Q’Lokura amagó con irse, pero para cerrar con un homenaje a El Arrebato y Papá Levante con la canción “Una noche con arte” y así, dejar caliente el escenario para la llegada de La K’onga.

La K’onga

Al igual que la última vez que se presentaron, el grupo cuartetero furor en todo el país empezó su show a altas horas de la madrugada para que el público baile hasta casi llegando el amanecer. Además de todos sus hits, se espera que Nahuel Pennisi -quien estuvo esta noche en el escenario Río Neuquén- se suba con ellos para celebrar el mundial cantando “Universo paralelo” con ambos artistas sonando en el Confluencia. Por supuesto, acompañado de sus otros clásicos como "Ya no vuelvas", "Te mentiría" y su cover que se volvió viral en todo el país "5 minutos".