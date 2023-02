Crítica al Poder Judicial: "no puede trabajar más de 8 a 14"

En una entrevista con La Primera Mañana de AM550, el presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén- Marcelo Iñiguez- descargó una dura crítica contra el Poder Judicial apuntando que su estructura está atrasada y que debido a las demoras de audiencia el sistema precisa de un incremento tanto de personal como de jornada laboral. "El Poder Judicial se tiene que dejar de trabajar de 8 a 14, hay que trabajar de 8 a 20", aseguró.

En esa línea afirmó que es imposible mantener un horario de trabajo de 6 horas en relación a la demanda que hay por parte del público. "Desde el Colegio de Abogados muchas veces no gusta lo que nosotros decimos y es que criticamos que el Poder Judicial se ha quedado con un R12 y no puede seguir con un R12", indicó. Además, agregó: "No podemos seguir con un ritmo que a todas luces va demorado. A mayor cantidad de público, tenés que mantenerte más abierto y más en algo más sensible como es el derecho humano a la Justicia".

Por último, Iñiquez indicó que ha mantenido diálogos con la conducción del gremio de abogados y que desde el cuerpo no están en contra de la medida. "En otras provincias ya está en prueba el doble turno, en países de Europa y Estados Unidos no trabajan 6 horas", señaló.