“No somos los mejores, ni los peores”, evaluó Koopmann

“No éramos los mejores cuando ganábamos, ni somos los peores cuando perdemos”, dijo el ahora ex candidato a gobernador por el MPN, Marcos Koopmann, en una alegoría futbolera con la que admitió la derrota ante el frente electoral con el que, este domingo, Rolando Figueroa se convirtió en el gobernador electo de Neuquén.



“Vamos a seguir trabajado con la misma convicción”, señaló Koopmann y consideró que fue “una lección más en nuestra historia, pero la más importante es siempre la que viene y vamos a ir preparados”.

"No estamos caídos" dijo Koopmann

Koopmann, quien no mencionó a Figueroa, sostuvo que “a partir de los errores” el MPN irá modificando estrategias “para que sean acierto”. Por otro lado felicitó al flamante intendente reelecto de Neuquén, Mariano Gaido, de quien dijo: “Me acompañó y puso a disposición su coraje; hizo un gran trabajo pero no nos alcanzó”.



Koopmann pronunció estas palabras durante una conferencia que tuvo lugar en la sede partidaria del MPN y la que, consultado sobre Figueroa, quien emigró del partido para enfrentarlo y derrotarlo, expresó: “Somos o no somos del MPN, yo me formé y no me voy a ir por tener un resultado adverso”. “No he hablado con ninguno de los otros candidatos”, respondió a otra de las preguntas.