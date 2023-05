Larreta: “Cristina no va a ser candidata porque no la vota nadie”

En una entrevista exclusiva con el noticiero central de CN24/7, el precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta, realizó una fuerte declaración con respecto a por qué la vicepresidenta no va a ser candidata en las próximas elecciones: “Cristina Kirchner no va a ser candidata porque no la vota nadie”.

"Lo de Cristina es hasta tragicómico. Dice que no va a ser candidata a presidenta como si fuera un gran renunciamiento. No va a ser candidata porque no la vota nadie o porque la vota poquísimos, muy pocos", continuó Larreta agregando: "Con el fracaso que ha sido este gobierno, ¿quién la va a votar? De la misma manera que Alberto Fernández también renunció".

Por otra parte, le adjudicó este “fracaso electoral” a los resultados de la gestión de Alberto Fernández con un “8,4% de inflación” en el último índice del INDEC. “No hay nada más que hablar con eso”, remarcó el precandidato a presidente.

“Hoy estamos viviendo una situación que es desesperante pero, a pesar de esa realidad, yo estoy convencido de que vamos a sacar a la Argentina adelante". En este sentido aseguró: "Vamos a prender los motores de la recuperación y el potencial productivo que tiene nuestro país, a exportar más al mundo y a bajar la inflación".

Por último, al referirse al gasto público Nacional, Larreta volvió a criticarlo y sentenció: "Un gobierno no puede funcionar con una estructura monumental de 20 ministerios; yo en la Ciudad tengo la mitad de lo que tiene el gobierno Nacional". Sobre las políticas cambiarias, dijo: "No podés dolarizar sin dólares, ¿sabes a qué tipo de cambio dolarizarías hoy, a 4 mil, te imaginás la pobreza que habría en la Argentina con un dólar a 4 mil? Hablemos en serio, por favor, hablémosle con la verdad a la gente".