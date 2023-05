Denuncias de abusos en tres jardines de infantes neuquinos

La semana que termina fue complicada en el ámbito educativo por las denuncias de presuntos casos de abuso sexual infantil en tres jardines de infantes, dos de Neuquén y uno de Rincón de los Sauces. Al tiempo que, en la misma provincia, generó expectativas el anuncio sobre la visita del abuelo de Lucio Dupuy, quien vendrá a dar charlas. En Río Negro lo que concentró la atención fue el juicio contra Ramiro Gutiérrez, a quien un jurado popular declaró culpable del asesinato de Facundo Castillo a quien atropelló con su camioneta BMW, en Cipolletti. Al tiempo que a nivel nacional uno de los temas centrales fue el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner, quien aseguró que no será candidata a presidenta, en este país inflacionario y endeudado. Pero eso no es todo, hubo más, como el anuncio de una cumbre entre Horacio Rodríguez Larreta y Rolando Figueroa. Veamos.

Denuncias y tensión

En la semana hubo denuncias por supuestos casos de abuso sexual infantil en tres jardines de infantes de la provincia de Neuquén: el 23 y el 32 de la ciudad capital y el 47 de Rincón de los Sauces. El lunes (y pese a que no hubo clases) un grupo de padres y madres se acercó al Jardín 32 para exigir explicaciones y su ingreso fue impedido por efectivos de la Policía. El martes, los agentes tuvieron que impedir el ingreso de madres y padres indignados a la casa de un docente del Jardín 23 al que le endilgan los presuntos abusos. En Rincón de los Sauces, en tanto, se aseguró que se investiga si existió la comisión de ese delito y que, llegado el caso, se establecerán las responsabilidades que correspondan. Los escraches generaron la reacción de las dos expresiones del gremio docente (ATEN) es decir la de provincia y la de capital. ATEN provincia, que conduce Marcelo Guagliardo, pidió que se investigue, pero expresó “preocupación por las publicaciones en redes sociales y algunos medios”. “La Constitución Nacional establece el derecho de las víctimas al acceso a la intervención judicial y a los acusados el derecho al debido proceso, y a la presunción de inocencia hasta tanto se demuestre lo contrario. Por ello denunciamos hechos de intento de justicia por mano propia que como sociedad no podemos justificar ni tolerar”, manifestó el sindicato en un comunicado. Por su parte, ATEN capital que conduce Angélica Lagunas, también pidió que se investigue pero expresó: “Rechazamos toda acción violenta hacia las escuelas o hacia nuestros compañeros tendientes a ejecutar una supuesta justicia por mano propia que busca el amedrentamiento de todo el personal docente”.

Viene el abuelo de Lucio

Ramón Dupuy, el abuelo del chiquito que cuando apenas tenía 5 años fue abusado y asesinado por su progenitora y por la pareja de esta, en la provincia de La Pampa, vendrá a la región; y la ONG Padres de Río Negro y Neuquén invitó a la toda la comunidad a escucharlo. El 29 de mayo estará en Bariloche y el 31 expondrá tanto en el Concejo Deliberante de Neuquén como en la Legislatura provincial. “En el caso de Lucio (Dupuy) fallaron todos los organismos”, lamentó el abuelo durante una entrevista con el programa Así Estamos -de Radio Mitre Patagonia- donde subrayó que la llamada Ley Lucio “viene con todas las herramientas, para que no vuelva a suceder lo que le sucedió a Lucio”. El abuelo considera a la jueza de Familia y del Menor de General Pico, Ana Clara Pérez Ballester, “la tercera asesina”, ya que fue quien ordenó que regresara con su progenitora (ahora condenada a prisión perpetua al igual que la otra asesina) cuando el pequeño llevaba una vida feliz junto a su familia paterna. La jueza se desentendió de los peligros a los que exponía a Lucio. Mientras que aquí, en Neuquén, el grupo de padres que convoca a la charla lucha contra los jueces y juezas del fuero de Familia que cortan el vínculo entre padres e hijos ni bien llega a sus despachos una falsa denuncia de violencia, cuya veracidad jamás constatan. De este modo, vulneran lo que tienen la obligación de garantizar; es decir, los derechos de niños y niñas.

Marche preso

Por unanimidad, el jurado popular declaró a Ramiro Gutiérrez autor del asesinato de Facundo Castillo, a quien atropelló de manera intencional con su camioneta BMW, el 19 de diciembre de 2021. Eso ocurrió a la salida de una fiesta en la localidad rionegrina de Cipolletti. Los jurados concluyeron que el sujeto este tuvo la intención de matar tanto a Castillo como a otros cinco muchachos que estaban junto a él y que zafaron literalmente de milagro. El jurado coincidió con los investigadores del escalofriante caso en que, a las 7 de la mañana de aquel día, Gutiérrez (de 26 años) pasó con su camioneta cerca del grupo de jóvenes y los rozó. Hubo insultos, su acompañante se bajó, hubo un cruce no exento de golpes y se volvió a subir. Gutiérrez salió rumbo a la Ruta 22 por calle Julio Dante Salto, pero de repente giró en u y regresó a toda velocidad, para chocarlos. En el juicio lloró y pidió disculpas. Se espera que la condena sea a la mayor cantidad de años de prisión posible.

Récord de robos en Cipolletti

“En Cipolletti te roban hasta las ilusiones”, dijo un vecino con pretensiones de gracioso al referir a un asunto que de gracioso no tiene nada. Por el contrario, es penoso y las autoridades deberían rendir cuentas por ello. Según se dijo, en abril se registró, al menos, un robo por día en distintas zonas de esa ciudad rionegrina. Hubo hurtos de autos con inhibidores, bicicletas, motos y entraderas a edificios, por citar sólo algunas de las modalidades que tienen en jaque a comerciantes y vecinos. Ni siquiera el Hospital Pedro Moguillansky zafa del descarado accionar de los amigos de lo ajeno, que ingresan como si tal cosa para llevarse bicicletas, neumáticos y hasta objetos personales de los trabajadores. También fue víctima de los malandras el club San Martín del que se llevaron 10 metros de cables y al que dejaron sin luz. Mientras tanto, en Facebook se repiten los avisos en los que las víctimas piden ayuda para recuperar vehículos robados.

Cumbre de Larreta y Rolo

El jefe de gobierno porteño y precandidato a presidente de la Nación por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, trabaja en la agenda de un encuentro que compartirá con el gobernador electo de Neuquén, Rolando “Rolo” Figueroa. Así lo aseguró durante una entrevista exclusiva que le realizaron en 24/7 Canal de Noticias. “Vaca Muerta está frenada”, advirtió Larreta y dijo que, en caso de ser presidente, trabajará para que “parte de las regalías vayan a un plan de infraestructura que establezca prioridades” para la provincia. “Vaca Muerta tiene un potencial enorme que es muy bueno para la Argentina, pero también debe dejar beneficios para Neuquén”, subrayó y sostuvo que su proyecto vendrá a traer “beneficios” y mejor “calidad de vida para los neuquinos”.

Cristina tampoco se anima

Primero se bajó Mauricio Macri, después lo hizo Alberto Fernández y en la semana, Cristina Fernández de Kirchner anunció que no será candidata a presidenta de la Nación. Hubo desilusión entre los suyos y preocupación en el Frente de Todos, cuyas posibilidades de continuidad en el gobierno peligra por la crisis económica, fundamentalmente por los altos niveles de inflación, el desempleo y la pobreza. Mientras se desarrollaba el Congreso del PJ, en Ferro, la vicepresidenta notificó su decisión en una carta que difundió en su página web. “Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura”, afirmó la ex presidenta. Desde el kirchnerismo se explicó que no quiere exponer al peronismo a una supuesta proscripción por parte de la Corte de Justicia. En fin, quienes se animan y están en carrera por Balcarce 50 son, entre otros, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Javier Milei, Daniel Scioli y Sergio Massa.

Ya valen menos

El avance inflacionario que lamentablemente se dio desde el anuncio de los billetes de 2 mil pesos hasta su ahora inminente puesta en circulación, ya les recortó poder adquisitivo. Pero en fin, en la semana se dijo que ya llegaron a los bancos luego de que el directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) aprobara su incorporación. Las entidades bancarias ya cuentan con la nueva denominación y, según se supo, ya comenzó la etapa de prueba y adaptación en los cajeros automáticos. La fecha elegida para comenzar con su circulación sería la semana que viene. Habrá que ver cuántos productos del changuito se podrán pagar con el nuevo billete. Seguramente no muchos.