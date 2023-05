Rucci, sobre el paro petrolero: "La vida del trabajador no vale nada"

En las últimas horas del domingo, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa decidió realizar una drástica medida de fuerza: inició un paro total de actividades en la cuenca neuquina. Bajo el lema "se acabó la paciencia, empieza la acción", reclaman respuestas de parte de las empresas y del Gobierno Nacional por los "accidentes trágicos que cuestan vidas o dejan trabajadores mutilados".

Marcelo Rucci el secretario general del gremio detalló esta mañana en AM550 y 24/7 Canal de Noticias : "Tuvimos comunicación en el día de ayer con el Ministerio de Trabajo de Nación. Nos extraña que un domingo, a las poquitas horas de iniciada la medida de fuerza, se hayan comunicado pidiendo que levantemos la medida, cosa que no vamos a hacer hasta que no tengamos escrito y firmado por las cámaras el compromiso de la seguridad de los trabajadores".

"Hay bloqueos en todos los yacimientos, y el acatamiento es del 100%" detalló Rucci.

Respecto al último incidente que motivó este paro, Rucci contó: "La gente tiene miedo de perder su trabajo y a veces realizan tareas de maneras que no son posibles y por eso pasan los accidentes. Acá lo único que se valora es la producción. Las cámaras repudian el accionar del sindicato porque manifiestan pérdidas económicas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con las empresas que dejan a los trabajadores morir o terminar mutilados?".

Ellos se jactan de récords de perforación, de fractura, de producción, pero eso lo hacen los trabajadores. Pero anteponen, en un comunicado que mandan las empresas, las pérdidas económicas a la vida de los trabajadores.

Sobre los plazos de la medida de fuerza, el dirigente contó: "A la hora de haber iniciado el paro el Ministerio de Trabajo se puso en contacto con nosotros para que levantemos la medida pero no lo vamos a hacer porque esto no es un reclamo salarial, es un reclamo de seguridad para los trabajadores. No vamos a acatar ninguna conciliación obligatoria porque no corresponde. Corresponde que nos convoquen y que den soluciones que venimos planteando agotando todas las vías administrativas".