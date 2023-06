Se aprobó ley de Alcohol Cero para los conductores de Neuquén

La Legislatura de Neuquén aprobó este jueves la ley de Alcohol Cero al volante en toda la provincia y ya suman 16 las provincias en la que está vigente la norma.

El objetivo de esta ley es disminuir los elevados índices de siniestralidad con resultados fatales e implementar una campaña de concientización sobre seguridad vial.

La presidenta de Bien Argentino, Sandra Torres, informó que, a partir de la implementación del alcohol cero en la capital neuquina, se redujeron los índices de siniestralidad en particular en la franja etaria de 15 a 29 años, al tiempo que aseguró que la legislación permite “terminar con la especulación” en relación a la medida mínima permitida de ingesta de alcohol para los conductores.

Diputados aprobando la ley Alcohol Cero

En este sentido, informó que previo a la sanción de la ordenanza en Neuquén, la provincia llegó a alcanzar una cifra de 130 muertes anuales por incidentes viales, índice que fue descendiendo con la aplicación de la normativa municipal. Además, ponderó la importancia de la figura del “conductor designado” y su efectiva aceptación en la comunidad neuquina, y aseguró que el mensaje no es no consumir alcohol sino no hacerlo en caso de conducir un vehículo.

La "tolerancia cero" de alcohol en sangre para conducir cualquier tipo de vehículo implicó la adhesión de la provincia a la ley nacional 27.714, modificatoria de la ley de tránsito, 24.449; y la incorporación de un artículo a la normativa provincial en la materia, 2178. Dicho artículo expresa la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero miligramos por litro de sangre.