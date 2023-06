Faltazos: médicos y auxiliares quedaron en la cuerda floja

La semana que está a punto de terminar tuvo varios episodios de neto corte político. Uno de ellos fue la continuidad de las quejas neuquinas contra la decisión del gobierno de Alberto Fernández de dejar exclusivamente en manos de la empresa del Estado nacional Enarsa, la administración de las represas hidroeléctricas de los ríos Limay y Neuquén, cuyas concesiones (en manos privadas) vencen este año. Se quejaron el gobernador Omar Gutiérrez y numerosos funcionarios; incluso el senador Oscar Parrilli (FdT) y el diputado provincial César Gass (JxC); mientras que el diputado nacional y gobernador electo, Rolando Figueroa, inició gestiones ante el ministro de Economía, Sergio Massa, para que se incluya a la provincia en la administración de esas represas que no sólo son claves para la generación de energía, sino también para garantizar el agua de consumo y de riego. También en la semana, Figueroa encabezó el inicio formal de la campaña de su candidato a intendente de Cutral Co, Rubén “Ojito” García. En su armado para enfrentar a los Rioseco (esta vez el candidato es Ramón), Figueroa sumó tanto a la expresión petrolera del MPN (la que conducen Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci) como a la diputada nacional Tanya Bertoldi y otros dirigentes del PJ. Pero eso no fue lo único que ocurrió, sino que hubo más, como el caso de los médicos y auxiliares que no se presentan a trabajar en los hospitales de Neuquén. Veamos.

Disculpe, el Dr. no vino

El ministerio de Salud de la provincia de Neuquén inició sumarios administrativos que podrían decantar en severos castigos e incluso en despidos. Los expedientes fueron impulsados tanto por la ministra Andrea Peve como por el subsecretario de Salud, Alejandro Ramella; y una de las que ahora están bajo sospecha es la agente Romina Elizabeth C. G. del Hospital Horacio Heller, a quien le endilgaron abandono de cargo, desde el primero de agosto al 23 de septiembre de 2022. En la misma situación se encuentran el médico del Hospital de Chos Malal, Leandro Alberto V. (acusado de abandonar el cargo desde el 26 de febrero al 6 de julio de 2022). También están en la cuerda floja la médica del Hospital de Cutral Co y Plaza Huincul, María Grisel R. (faltazos en 2020, todo 2021 y 2022) y la auxiliar de estadística del Hospital de Centenario, Vanina Irene Edith V. (faltazos en julio de 2022).

A debatir sobre las truchas

La polémica que se desató tras la circulación de un video que muestra los infructuosos esfuerzos de un cardumen de truchas por superar una de las paredes de la represa multipropósito del río Nahueve, llegó a la Legislatura neuquina. En efecto, la diputada Blanca López (Frente de Izquierda) presentó un proyecto para que el gobierno provincial neuquino informe qué desperfecto (o supuesto desperfecto) tiene en su construcción la represa, “que no permite el paso de los peces” para su desove; y quiere que explique si se tomaron medidas para evitar “estos y otros daños”. Desde la Agencia de Inversiones de Neuquén (Adi-Nqn) se aseguró que se ocuparon de “dotar al proyecto con todos los elementos que permitieran proteger debidamente a la población piscícola”. “En el país no existe una escala de peces de estas características”, aseguraron.

Millones en subsidios

Durante la semana se conocieron algunas de las partidas que el gobierno de la provincia de Neuquén destina a subsidios que otorga a través de su ministerio de Desarrollo Social. Pudo saberse que aunque la provincia se mantiene como la segunda del país con mayor crecimiento del empleo privado, detrás de Catamarca, le destinó 120.636.000 pesos al programa “Subsidio provincial para la desocupación laboral”, para distribuir entre 7.000 beneficiarios. Eso fue sólo por mayo, mes en el que también le destinó un aporte económico de 235.755.000 pesos al programa “Subsidio social transitorio”, destinado a asistir a un máximo de 22.500 beneficiarios.

Perdieron los docentes

La Cámara del Trabajo de Viedma rechazó la acción de amparo que había presentado el gremio de los docentes rionegrinos (UnTER) y avaló los descuentos por los días de paro. En su resolución, los Jueces Rolando Gaitán, Carlos Marcelo Valverde y Gustavo Guerra Labayén, explicaron que “la acción de amparo no puede prosperar porque no se demuestra que los actos administrativos objetados (…) hayan sido portadores de una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta”. Es decir, reclamaron, no trabajaron, no les pagaron y para la Justicia, el gobierno estuvo bien.

El terrible caso de Regina

El caso de Diego Soto, el joven de apenas 23 años que se atendió por un dolor de muelas en el hospital de Regina y lamentablemente murió, conmovió a la región. Según pudo saberse, el ministerio de Salud inició una investigación interna para conocer cómo se sucedieron los hechos y determinar las responsabilidades del personal médico y de enfermeros.

Abril Suárez, era la pareja de Diego, y entrevistada por la AM550 y 24/7 Canal de Noticias expresó: “Como familia no estamos conformes con el resultado de la autopsia que arrojó que la muerte se produjo por un edema pulmonar agudo. Hemos estado investigando sobre este edema y no coincide con lo que tuvo que pasar mi pareja”. “Creemos que fue una mala praxis ya que no nos supieron explicar por qué tenía ese adormecimiento en las piernas”, aseguró.

Los vuelos de Cristina

La Cámara Federal de Casación Penal anuló la causa en la que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, estaba acusada del supuesto uso irregular de aviones de la flota presidencial para su beneficio personal. Fuentes judiciales informaron que la sala II del máximo tribunal penal también ordenó apartar a los jueces de la sala primera de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que fue la que intervino en el expediente como tribunal de apelaciones. La decisión fue adoptada por mayoría a través de un acuerdo que lideró el juez de Casación Alejandro Slokar, quien se refirió al derecho que tienen los imputados a ser juzgado por un juez imparcial y a la expresa prohibición legal que impide a quien denunció un hecho intervenir luego como juez, como fue el caso de Bonadio.

Volaron a la azafata

Daniela Carbone, la azafata responsable de la amenaza de bomba sobre el vuelo AR1302 del 21 de mayo último, fue despedida de Aerolíneas Argentinas. La azafata sigue detenida en Ezeiza y está a la espera de que se resuelva su situación procesal. Se cree que lanzó la amenaza del vuelo a Miami, impulsada por el rencor contra uno de los tripulantes de la aeronave, que supuestamente fue su pareja. El telegrama de despido indica que “la empresa ha corroborado con creces su participación directa / indirectamente (involucrando a su hija en ello) en la referida amenaza de bomba, la cual causó severos perjuicios económicos y reputacionales a la empresa, además del mal momento que le hizo pasar a pasajeros y a la tripulación presente (causándole también daños por pérdidas de combinaciones o por las demoras ocasionadas)”.