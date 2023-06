MejorCultural: las actividades artísticas de la fecha

Es una noche helada en la ciudad de Neuquén: 9°C, pero con una sensación térmica inferior. Si bien las condiciones no son las más óptimas para salir de la casa, no hay nada que una agenda repleta de actividades no pueda solucionar. Este sábado hay música, humor y teatro para que los vecinos puedan salir a disfrutar la noche .

CRONOGRAMA

20.00: Los amantes de Pink Floyd tendrán una noche lujosa festejando los 50 años del lanzamiento de The dark side of the moon. En el Cine Teatro Español (Avenida Argentina 235), se estará presentando Relics, el homenaje patagónico más grande a la banda de rock progresivo británica.

20.00: En el Centro Cultural Alberdi (Alberdi 12), se dará un concierto coral por parte de Coro Cámara del profesor Damián Cazeneuve. La entrada es libre y gratuita.

21.00: La biyuya continúa en el Casino Magic: Mario Uribe presentará su show de humor patagónico ¡Buena, Petroka! Las entradas se pueden conseguir ahí mismo en boletería o a través de la web.

21.00: La cantante y actriz Ángela Leiva estará dando un show a puro ritmo tropical en un bar del centro neuquino (Ministro González 40). Los tickets se pueden conseguir en taquilla.

21.00: Andrea Gómez estará junto a Coki Medina y Gustavo Daniel Quaglia compartiendo su música en el Bodegón de la calle Santiago del Estero 16. La entrada es a colaboración.

21.00: un festival musical se desarrollará en Deriva Teatro (Sarmiento 841) con la presencia de Les Neon, Monster y Kyki Michi. Además, habrá iluminaciones, diseños y mucho más. Las entradas cuestan $2.000 y se pueden conseguir contactándose a los números 2996297163 / 2996105276.

21.00: El grupo de rock Lunfardo estará tocando junto a Disonancia Cognitiva y Stand de Locos en el Centro Cultural Mariano Ferreyra (Santa Cruz 375). Las entradas se pueden conseguir en puerta.

21.30: En el Teatro Ámbito Histrion (Chubut 240) se presentará la obra Criminal de Javier Daulte: un matrimonio, dos psicoanalistas, una muerte latente y la locura evidente en una trama policial de comedia y parodia a las teorías y prácticas del psicoanálisis . Bajo la dirección de Pablo Todero, actúan Carolina Sancho, Juan Fontana, Ariel Azcurra y Pablo Cosa. Las entradas se pueden reservar al 2994530771.

21.30: Un show a puro folklore a cargo de Demi Carabajal y Embrujo Santiagueño en el bar de la calle Carlos H. Rodríguez 374. Para reservas y entradas comunicarse al 2994112960.

21.30: El grupo Discordia dará un espectáculo a puro rock nacional e internacional en el bar ubicado casi a la costa del río (calle Río Negro 2300). El derecho a show cuesta $850 Para reservar mesa, comunicarse al 299 522-3784.

22.00: Para los amantes de Nirvana y del grunge estadounidense, llega Seattle Supersonics: grupo en homenaje a la música de Kurt Cobain. Será en el bar cultural del centro (Elordi 39) y las entradas se pueden conseguir en puerta.

00:30: Otro tributo, pero a Karina: Lara Michelle estará cantando sus mejores canciones en el bar del Casino (Planas 4005). La entrada es libre y gratuita.