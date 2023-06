Las inundaciones, la multa a Rioseco y la renuncia de Lucca

Lamentablemente, la semana que termina fue particularmente complicada para la provincia de Neuquén, debido a las inundaciones que provocó el violento temporal de lluvia y nieve, especialmente en las regiones Norte y Centro. Hubo daños, pérdidas de animales, rutas cortadas y evacuados, especialmente en inmediaciones de Chos Malal y de Sauzal Bonito. El río Neuquén también desbordó aguas abajo y la crecida histórica generó inconvenientes, tanto en Vista Alegre como en Centenario. Defensa Civil, Bomberos y demás organismos provinciales y municipales asistieron a las familias que debieron dejar sus hogares en medio de las bajísimas temperaturas. Las postales fueron en extremo tristes. Pero no fueron las únicas, ya que también hubo otros temas, como la multa al intendente de Cutral Co, José Rioseco; la renuncia del preside de CALF, Darío Lucca; los casos de policías que roban tarjetas; los reclamos policiales en Río Negro; y el robo descarado que dejó sin luz a Cipolletti. Veamos.

Flojitos de papeles

El Tribunal de Cuentas de la provincia de Neuquén rechazó la rendición de cuentas del Ejercicio 2021 de la Municipalidad de Cutral Co y les aplicó sendas multas de 70 mil pesos cada una, al intendente José Rioseso y a su secretaria de Hacienda y Administración, María Edith Ruiz. No aportaron papeles ni facturas para justificar parte de los gastos de ese municipio y ahora deberán pagarlas de sus propios bolsillos. La sanción se resolvió el 25 de abril último, pero recién entró en vigencia el viernes 16 de junio, en virtud de su notificación oficial. Se aseguró que el auditor fiscal se abstuvo de emitir opinión sobre los estados contables de aquel año, porque los funcionarios municipales no remitieron la documentación que les habían requerido.

Vientos de cambios

Los vientos de cambios que soplan en la provincia desde mediados de abril soplaron fuerte sobre la Cooperativa de Luz de la ciudad de Neuquén (CALF), cuyo presidente, Darío Lucca, presentó su renuncia. Lucca fue diputado provincial por el MPN y tiene una amplia trayectoria en ese partido en el que manejó los operativos de transporte durante distintas elecciones, internas y generales. Durante la última contienda provincial apoyó en forma decidida a Marcos Koopmann y, en virtud de su cargo, involucró a la cooperativa en una contienda electoral. Fue contra los mandatos estatutarios y quedó en una incómoda posición. Se decía que su renuncia estaba al caer y ahora llegó. CALF está ahora frente al inicio de una etapa que, es de esperar, no se ate a las cuestiones partidarias ni electorales.

Los poli tarjeteros

Una agente que realizó compras con una tarjeta que no le pertenecía y que no se explicó de dónde la sacó (quizá la haya robado) fue despedida de la Policía neuquina. El expediente dice “que los hechos que motivaron la solicitud de la medida expulsiva, se originaron a raíz de la denuncia radicada el 14 de octubre de 2021, en la cual se expuso que la mencionada agente habría formulado compras en plataformas online, utilizando los datos de una tarjeta que no era de su titularidad”. Esta clase de delitos tiene penosos antecedentes entre integrantes de la fuerza. En diciembre de 2022 se supo que otra agente, robó los datos de una tarjeta de débito y no sólo sacó dos préstamos, sino que además realizó compras por un monto superior a los 370 mil pesos. Más acá en el tiempo, en abril último, se conoció el caso de un ahora ex cabo quien realizó compras con la tarjeta que había extraviado una vecina.

Cuidado con los ladrones

La ola de robos que sufren los vecinos de la ciudad de Neuquén golpea particularmente fuerte en el barrio Santa Genoveva, donde en la semana hubo otro hecho delictivo. Según se indicó al respeto, tal es la sensación de impunidad con la que se mueven los malandras, que hasta se atrevieron a saltar un portón en plena tarde. Esta vez lograron detenerlos, pero los vecinos reclaman la construcción de una comisaría en el barrio. “Hubo robos de motos y entraderas en pocos días. Lamentablemente, vemos una falencia en la seguridad del barrio, a pesar de que cuando apenas llamamos a la policía, acudieron enseguida”, explicó el presidente de la sociedad vecinal del barrio Santa Genoveva, Rubén Salari, en diálogo con la AM550 y 24/7 Canal de Noticias.

El eterno reclamo

Integrantes del Consejo de Bienestar Policial volvieron a manifestarse en Río Negro. Lo hicieron por el centro de Viedma para pasar por la Casa de Gobierno, la Legislatura, la sede del Poder Judicial y el ministerio de Trabajo. Pidieron sueldos que, al menos, cubran los costos de la canasta básica de alimentos. Acompañados por distintas organizaciones sociales y por la agrupación de vecinos autoconvocados “Basta de Robos”, los manifestantes entregaron un petitorio y solicitaron la renuncia de la ministra de Seguridad, Betiana Minor y del Jefe de Policía, Osvaldo Tellería.

Ganó el millonario

El exclusivo loteo que una empresa de Joe Lewis realiza en el Cerro Perito Moreno, en El Bolsón, se llama “El sueño de vivir en el paraíso” y de seguro hay quienes lo deben interpretar así. El hecho es que aunque nunca cesó la venta de terrenos, la ejecución estaba suspendida por una orden judicial. Lo nuevo es que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro anuló esa medida y favoreció al magante inglés, el mismo que mantiene sitiado Lago Escondido y que en esa provincia parece jugar de local. La empresa Laderas del Paralelo 42 S.A. realiza la construcción y explotación del centro de deportes invernales en el cerro Perito Moreno, a unos 25 kilómetros al noroeste de El Bolsón. También, pretende realizar una villa turística en un área de alta montaña protegida por la ley de bosque nativo. Son lotes de entre 3 mil metros y 5 mil cuadrados.

El colmo de los chorros

¿Qué más se pueden robar?, suele decirse. Y la respuesta, penosa e indignante, estuvo en Cipolletti donde se robaron un transformador que provee de electricidad a la empresa Aguas Rionegrinas, para el bombeo. Tal fue el daño que dejaron sin agua potable a la ciudad. La guardia operativa de EDERSA recibió el reclamo de los vecinos pasada la medianoche y cuando llegó a la zona ribereña se encontró con el robo que sin dudas batió un nuevo y vergonzoso récord.

Se posiciona Larreta

El jefe de gobierno porteño y precandidato a presidente de la Nación por Juntos por el Cambio (JxC), Horario Rodríguez Larreta (PRO) propuso “una verdadera revolución del trabajo, la educación y la seguridad”. Lo hizo durante un multitudinario acto que encabezó en la localidad bonaerense de Tres de Febrero, donde subrayó: “Nosotros venimos a cambiarle la vida a los argentinos; vamos a presentar una propuesta por día para solucionar los problemas del país”. Estuvo acompañado de su compañero de fórmula, el gobernador jujeño Gerardo Morales, y el precandidato a la gobernación bonaerense, Diego Santilli. “Le vamos a contar a todos los argentinos cómo le vamos a cambiar la vida, porque de eso se trata. No solo buscamos un cambio de gobierno. Obviamente buscamos terminar con el kirchnerismo para siempre. Para eso vamos a impulsar un cambio profundo. Pero lo más importante: que sea un cambio que se mantenga en el tiempo”, señaló.

El candidato de Bullrich

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Francisco Sánchez (PRO) va en busca de su reeleción con el respaldo de precandidata a presidenta de la Nación por ese espacio, Patricia Bullrich. Durante una entrevista con el programa “Así Estamos” de Radio Mitre Patagonia expresó: “Representamos a la gente que quiere un cambio en Argentina y vamos a trabajar para llevar a Patricia a la Rosada. Consultado sobre las provinciales de abril, el legislador por Neuquén, señaló: “No participé porque no coincidí con ninguno de los lineamientos políticos que se presentaron”, pero aseguró que en el hipotético caso de que la ex ministra de seguridad resulte presidenta, el gobernador electo “Rolando Figueroa va a tener una excelente relación” con ella.