Por el frío se descompensó una mujer que esperaba en la vereda

Este lunes fue uno de los días más fríos en lo que va del invierno en la región. Bien temprano el termómetro marcó – 4 grados centígrados de sensación térmica en algunos lugares del Alto Valle, incluso marcas más bajas en la zona de chacras. En este contexto, una mujer que estaba esperando que le dieran módulos alimentarios en la sede de Desarrollo Humano en la municipalidad de Allen se descompensó y debió ser asistida por una ambulancia del hospital.

La polémica estalló a través de las redes y los vecinos descargaron su bronca del porqué se tiene esperando tan temprano y con tanto frío a toda la gente que recibe los módulos alimentarios, que además son tan necesarios.

El secretario del área, Paulo Diomedi señaló en Radio Terapia de Allen que “les informamos a la gente que no deber ir temprano. Que no van a perder la asistencia, el módulo ya está asignado. Pero los vecinos lo hacen por necesidad, al no tener en muchos casos con que alimentarse”.

Agregó que “actualmente se están entregando alrededor de 700 módulos alimentarios por mes y viene con 12 productos que son de primera necesidad. La asistencia se completa con la entrega de leña. Todas las necesidades de los vecinos son evaluadas a través de encuestas”.