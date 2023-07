Insólito: desafió la ola polar y nadó en el lago Gutiérrez

La ola polar que invade el país es un tema recurrente de conversación. "¡Uh, qué frío!" es lo primero que se escucha cuando dos personas se encuentran a interactuar. El pronóstico indica que habrá lluvias y nevadas en la cordillera y está también es una probabilidad en el sector de los Valles, pero esto parece no importarle a un joven que desafío las bajas temperaturas y se dio un chapuzón en el hermoso lago Gutiérrez, en cercanías a Bariloche.

Los informes de la estación meteorológica que funciona en el lago Gutiérrez, indican que la temperatura del agua no supera los 20° en verano y en invierno ronda los 8,6° en promedio. Por eso se habla muchas veces que no es el mejor lugar para nadar en cualquier época del año.

Por eso resultó insólito encontrar en las redes sociales el video de un joven que decidió desafiar al frío y a la temperatura exterior, que desde hace unos días en Bariloche es de apenas por arriba de los 2 o 3 grados durante el día. De todas maneras y aunque da mucho frío solo con mirar el video, el paisaje es imponente, con todos los picos montañosos de fondo, absolutamente tapados de nieve.

El video lo aportó una persona que, sorprendida, alcanzó a tomar su teléfono y grabar cuando un joven salía del agua, sin ningún tipo de vestimenta de neopren para soportar el intenso frío del agua. Se puede ver como camina hacia la costa del lago, después de un chapuzón.

Según la informacion que se conoció, sucedió a la vera de la ruta Provincial 82. Los testigos comentaron que el joven llegó en su auto, solo. Se cambió y bajó directamente con su traje de baño, directo al agua para cumplir con su objetivo de nadar unos minutos en las heladas aguas del lago Gutiérrez.

Sin dudas que el hombre no era un improvisado en el tema de nadar en aguas frías. Los especialistas no recomiendan sumergirse en aguas con tempeaturas tan bajas si no tienen alguna preparación.