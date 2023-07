Por qué en el Hospital no quieren operar al taxista baleado

Como anticipó Mejor Informado, un taxista sufrio un violento hecho de inseguridad en la madrugada de este miércoles, cuando dos pasajeros quisieron asaltarlo a mano armada e, incluso, le dispararon y el hombre finalmente se vio obligado a saltar del auto en movimiento para escapar de la situación de peligro. Pero sorpresivamente le dieron el alta, ¿qué pasó?

Miembros del personal del Castro Rendón explicaron a compañeros taxistas de la víctima, en un audio que se viralizó, los motivos por los cuales el hombre fue dado de alta aún herido y con la bala dentro de su cuerpo:

"La bala Ingresó por la espalda, no compromete ninguna cuestión vital en este momento, y por suerte, no necesita ser operado ni otra intervención, que es lo que se hace, no con él, sino con toda la gente, porque a veces hacer un procedimiento de más, puede ser muy malo. Todo ya fue visto por los especialistas. Hoy a la madrugada fue evaluado, se hizo una tomografía, lo evaluó un neurocirujano. Pedimos una segunda opinión del especialista Cristian Illañez, que es un traumatólogo de columna y que es el que retira o el que opera las lesiones más complejas de la columna, de la región. Illañez vió las imágenes y le explicaron al hombre los riesgos de operarlo, los riesgos reales y evidentes, mayor sangrado, lesión en la columna. Y entonces en este momento no operarlo es mucho más seguro, no tiene indicación quirúrgica y se le explicó a la familia", explicaron desde el hospital provincial.

Al parecer, la reacción del personal médico se explica a partir del riesgo que puede significar retirar una bala tan pronto en una zona compleja y sensible como lo es la columna vertebral. Mientras los compañeros del taxista reclaman en la puerta del hospital, se esperan mas novedades al respecto.