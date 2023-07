"Se puede evitar un suicidio si vemos las señales"

En medio de la conmoción por el suicidio del jugador de fútbol Williams Alexander Tapón, quien se hizo viral por agredir a un árbitro en un partido amateur, habló el reconocido psicólogo Daniel Schiro y aseguró que "cuando hablamos de esta temática es importante tener en cuenta el origen causal" de la situación. En este contexto, dijo que "se puede evitar un suicidio", pero que "se deben descodificar las señales que la persona da".

"En el mensaje que Tapón dejó, habla de una situación que dice no soportar. Dice que no puede seguir más así. Hay un origen multicausal. Hay que ver si hay situaciones de violencia, abuso, consumos problemáticos. Se trata de cuestiones que son importantes. Él manifiesta que quiere dejar de sufrir, evitar lo que viene más adelante. Dice que no va a poder soportar más", dijo Schiro y agregó: "La persona que transita el pensamiento suicida no ve la muerte como fatalidad, sino como una salida".

"A veces me preguntan qué decirle a una persona que tiene este tipo de pensamientos. Si se le dice que piensen en la carrera que tienen por delante, los hijos, la esposa, que se puede seguir viviendo; estamos haciendo que todo eso le genere más culpa", explicó.

En el caso puntual del futbolista, el psicólogo indicó que "cuando él dice que no aguanta más, hay que ver qué es lo que no puede aguantar más y el origen multicausal, como también ver qué implicancia tiene la vida para él". Y por último, insistió: "Se puede evitar un suicidio, pero hay que descodificar las señales que la persona da".