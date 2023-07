San Martín de los Andes: 20 familias evacuadas por un alud

En la madrugada de este lunes, un deslave provocado por intensas precipitaciones y la formación de diques naturales en el Cerro Curruhuinca, sobre la calle Mariano Moreno al 0 de San Martín de los Andes, generó la evacuación de 20 familias. Afortunadamente, no se registraron víctimas ni heridos en el incidente.

El deslave ocurrió minutos antes de la una de la madrugada y fue descrito por los vecinos como un intenso sonido característico de un alud. El desbordamiento de un dique ubicado sobre las viviendas del área fue identificado como la causa principal del deslizamiento de tierra, piedras y ramas que descendió por la calle Mariano Moreno, generando la necesidad de evacuar la zona.

Foto gentileza: Federico Soto - RSM

Veinte familias tomaron la decisión de autoevacuarse para salvaguardar su seguridad. Además, tres personas mayores recibieron asistencia del personal de Desarrollo Social. En el lugar, trabajaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios, una cuadrilla del ICE PNL, personal del Comando Radioeléctrico, de Desarrollo Social, Protección Civil, Camuzzi, EPEN y de la Gendarmería Nacional, coordinando esfuerzos para garantizar la seguridad de los residentes.

Martín Giusti, subsecretario de Defensa Civil, dio detalles de la situación en AM550:

A pesar de la gravedad de la situación, no se reportaron daños a viviendas ni heridos. Durante la noche, las autoridades monitorearon el sector y evacuaron a la mayor cantidad de personas posible. No obstante, alrededor de tres viviendas optaron por no evacuarse y decidieron permanecer en sus hogares bajo su propia responsabilidad.

Foto gentileza: Federico Soto - RSM

Esta mañana, desde de las 8.30 horas, las instituciones se reúnen nuevamente en el lugar para continuar trabajando en la remediación, con la colaboración del personal de Hidráulica Vial de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. La evaluación de la situación en la zona seguirá desarrollándose a lo largo del día.