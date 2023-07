Rolando Figueroa sobre la ley del GNL: "Va a hacer historia"

El diputado nacional y reciente gobernador electo, Rolando Figueroa, expuso en la reunión conjunta de las comisiones de Energía y combustibles, Presupuesto y Hacienda sobre el proyecto GNL. Allí, volvió a destacar la necesidad de la cuenca neuquina sobre un régimen de promoción que aliente las inversiones de gas.

"Por primera vez en mucho tiempo nos estamos anticipando a los problemas reales que vamos a tener si no realizamos las acciones que sean necesarias para poder desarrollar la Argentina", sostuvo Figueroa al inicio de su intervención. Y agregó: "Va a hacer historia porque es una verdadera política de Estado de qué es lo que queremos como país".

En su discurso, aclaró que Neuquén apoya al resto de las regiones y su correspondiente desarrollo. En este sentido, pidió que se apoye a Neuquén y la Patagonia para que avance el proyecto: "No queremos ser Venezuela. Tienen gas y petróleo para 2000 años, pero no lo pueden sacar". Y añadió: "Si no logramos la escala mundial de poder transportar en barco nuestro gas, vamos a tener la riqueza de bajo de nuestro subsuelo".

Asimismo, requirió que no haya posicionamientos ideológicos y explicó que esto generará una balanza de pago con un gran saldo positivo: "Los neuquinos estamos pidiendo que esta ley estemos todos fuera de la grieta para verdaderamente sacar un proyecto de ley que nos genere la oportunidad de 20 mil millones en los próximos años de exportación".

"Es otra pampa húmeda sin riesgo climático", definió Figueroa y culminó: "Esta ley rectifica la posibilidad de Argentina de poder competir en el mundo".