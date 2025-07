Javier Daulte: "Tengo la suerte de que los actores quieran trabajar conmigo"

"Tengo la suerte de que los actores quieran trabajar conmigo. Eso dicen, por lo menos", afirmó Javier Daulte, destacado guionista, dramaturgo y director de teatro argentino.

En una entrevista con Mejor Informado, uno de los dramaturgos y directores más importantes de la escena teatral argentina comentó que ese interés es "porque me ocupo mucho de ellos, porque me gustan los actores". "Me gusta trabajar con ellos, me gusta su arte. Me interesan más los actores que los personajes. Me interesan sus procesos, entiendo sus dificultades, y siento la obligación de que estén lo mejor posible cuando están en un proyecto conmigo", explicó quien en la última entrega de los premios Martín Fierro de Teatro ganó en la categoría Mejor Dirección por las obras "El Sonido" y "Druk".

Consultado sobre cuáles serían sus fortalezas para que un actor elija trabajar con él, el autor de obras teatrales importantes como La escala humana, Nunca estuviste tan adorable, entre otras, sostuvo que que siente que su responsabilidad es "hacerlos brillar" y que hace todo lo que pueda "para que eso ocurra".

Se considera ser muy exigente pero la clave es "tratar bien a la gente". "Una amorosa exigencia puede sacar cosas buenas. Cuando la exigencia no es con buenas maneras, es mucho más difícil que salga algo bueno", precisó.

"El actor está, curiosamente, sometido a una cantidad de otras personas que le van a decir qué tiene que hacer. Y luego será él quien se exponga frente al público. Y ahí va a estar solito, con sus compañeros de escena, por supuesto", explicó Daulte.

Daulte se siente un privilegiado de trabajar con actores y actrices "con los que siempre soñé" y también de encontrarse con gente nueva "que ni sabía que existía, y con quienes tuve la enorme suerte de descubrirnos mutuamente trabajando".

El dramaturgo y director argentino Javier Daulte con el periodista Nicolás Arano.

En este mundo donde se priorizan las relaciones humanas en los ámbitos laborales, a la hora de escribir un guion, armar una obra, una película o una serie, el actor tiene "que dejarse conducir, dejarse llevar", apuntó el dramaturgo.

"El actor está, curiosamente, sometido a una cantidad de otras personas que le van a decir qué tiene que hacer. Y luego será él quien se exponga frente al público. Y ahí va a estar solito, con sus compañeros de escena, por supuesto", explicó. Daulte recuerda lo que le dijo un maestro: "El director tiene que convencer al actor de que está haciendo lo que él quiere, cuando en realidad está haciendo lo que uno quiere". "Es verdad. También es muy amoroso el trato. Y no me quiero poner en rol de analista, porque no lo soy, pero soy muy cuidadoso y muy compenetrado con los actores".

"El director y el actor son parte de un equipo. El director tiene una posibilidad que el actor no tiene: puede tomar distancia para observar su trabajo y devolverle lo que, de algún modo, está dando, lo que se ve", explicó el destacado director teatral.

A Daulte le gusta comparar a un actor con un hijo: "uno quiere que haga buenas elecciones, que elija lo que uno quiere que elija o que al menos elija dentro de un espectro de opciones que a uno, como padre, le parecen sanas. Entonces, que él crea que está eligiendo, cuando en realidad está eligiendo lo que yo le induje a elegir".

Javier Daulte premiado en la categoría "Mejor director".

Consideró que la profesión del actor es "extraña" pero es un trabajo en equipo. "El director y el actor son parte de un equipo. El director tiene una posibilidad que el actor no tiene: puede tomar distancia para observar su trabajo y devolverle lo que, de algún modo, está dando, lo que se ve. El director es funcional al trabajo en conjunto, no es el jefe de nada", describió.

Por último, consultado si hay un trabajo activo, de escucha activa, entre el director y el actor, Daulte respondió: "Debe ser así. No siempre ocurre, pero debería. Es muy importante poder escuchar al actor y que el actor escuche al director, y también que podamos escucharnos realmente".

