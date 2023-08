Mates Culture incursiona en la industria de la yerba

Combinando los estilos del mate uruguayo y argentino, llegó a los jugadores de la selección argentina y exportó sus productos (mates, bombillas, termos) a Asia, hoy inursionan en la industria de la yerba. Conocé la historia de Mates Culture, un emprendimiento de Neuquén hacia el mundo que hoy fabrica su propia marca de yerba "5 de copas". Nombre que tiene como referencia la carta que le tocó a Lionel Messi durante un juego que los integrantes de la selección hicieron previo a la final con Brasil en la Copa América 2021.

El estudiante de derecho, Valentín Melchiori, asegura que no sabía nada sobre gestión empresarial o agronomía, sin embargo cuando veía a sus ídolos del fútbol por la TV tomando mate se le ocurrió la idea de comprar "la yerba de Messi", cuya marca es Canarias y se produce en el sur de Brasil con un estilo de molienda fina.

"Arrancamos en 2019", cuenta Matías que hoy le vende sus productos a futbolistas profesionales. "Enzo Fernández y Julián Álvarez nos mandaron la camiseta; también del seleccionado femenino como Lorena Benítez. Ahora estamos por recibir una del Dibu Martínez", agregó el jóven neuquino quien, con 27 mil seguidores en Instagram, hoy llega a todos los rincones del país además de España, Alemania y Arabia Saudita.

Pese a todos estos logros, Mates Culture hoy decide incursionar en la industria de la yerba: "Alquilamos un campo en Misiones donde estamos produciendo nuestra propia marca de yerba. Es un proyecto grandísimo". Al ser consultado sobre sus experiencias anteriores o conocimientos en la materia, aclaró que fueron aprendiendo en el proceso "siempre fui autodidacta, pero armamos un equipo con gente que sabe mucho del tema".

Sobre las motivaciones que lo llevaron a involucrarse en este novedoso mercado, expresó que "tenía ganas de trabajar y no me tomaban en ningún lugar", una problemática de muchos jóvenes argentinos que no encuentran un lugar en el mercado laboral debido a la falta de experiencia.

"Cuando arrancamos ni siquiera sabíamos cómo administrar las redes, pero fuimos aprendiendo y hoy todo ese esfuerzo está rindiendo frutos", afirmó Valentín que hoy se encuentra exportando a todos los continentes del mundo.

En cuanto a la comercialización de la yerba producida, mercado en el que decidieron incursionar este último tiempo, afirmó que "en marzo comenzamos la venta pero ya tengo los primeros kilos para repartir entre familiares y amigos".

La idea de fabricar su propia yerba surge a partir de la falta de stock que tenía Canarias en la región, "ahí se me prendió la lamparita y empecé a traerla, arrancamos con cinco kilos y fuimos creciendo", aseguró el jóven, quien además se encuentra realizando charlas sobre emprendeduría en varios colegios neuquinos para transmitir su experiencia a los estudiantes secundarios e incitarlos a materializar sus ideas.

El equipo de Mates Culture está conformado por Valentín y su pareja Camila, un ejército de dos personas que están en vías de conquistar el mundo con sus productos. Cobran a través de Paypal y realizan transacciones a través del mercado cripto para que los costos en comisiones no sean tan elevados frente a la presión fiscal argentina.

"Después de las PASO, los proveedores no querían vendernos", afirmó Valentín luego de que el gobierno devaluara el peso un 20%. "Muchos emprendedores de la zona nos pidieron ayuda, una situación muy dificil. Por suerte estábamos stockeados pero quienes recién están empezando recibieron un duro golpe a su economía", concluyó su testimonio en el aire de Mitre Patagonia.