Jubilados y pensionados tendrán que seguir presentando “Fe de Vida”

A nivel nacional en julio se tomó la determinación a través de una ley que los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y del ANSES no deberán presentar más “Fe de Vida” para el cobro de sus haberes y otros beneficios previsionales. De esta forma, queda sin efecto toda demostración de subsistencia a cargo del beneficiario.

A pesar de que la medida beneficia a más de 7,3 millones de adultos mayores, la realidad en la provincia de Neuquén es otra, ya que los jubilados y pensionados que pertenecen a la prestación del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y su Caja Previsional, por el momento deberán seguir presentando este trámite.

Ante esta medida, en la Legislatura se presentó un proyecto de ley para que los jubilados y pensionados del ISSN adopten lo resulto por la Cámara de Diputados de la Nación. Durante el comienzo de su tratamiento el diputado de Avanzar Lucas Castelli, sostuvo que el "ISSN debe implementar una política similar y equiparar los requisitos que implementa el régimen nacional".

En la comisión Desarrollo Humano y Social realizada durante esta jornada, los legislativos continuaron el tratamiento del proyecto de ley y recibieron a la directora de Prestaciones de Jubilaciones y Pensiones del ISSN Sonia Grisolia; y a la representante de la Caja Previsional, Clara María Tardito, quienes coincidieron en que por ahora “el ISSN se ve obligado a seguir pidiendo este certificado porque es necesario tener algún tipo de constancia de la persona que cobra los haberes”.

En este sentido, Grisolia explicó que “tiene en agenda el tema” y mencionó que mantendrán reuniones con los registros civiles para analizar alternativas a fin retomar el traslado de datos que se implementó hace unos años y evitar mayores burocracias en el cobro de jubilaciones o pensiones.

Además, la directora de ISSN mencionó que “el universo de personas que encuentran dificultad en la presentación del trámite es menor”, ya que del total de 32 mil jubilados y pensionados, “sólo alrededor de mil deben presentar el trámite, porque cobran los haberes por otro banco y no por el BPN, o están fuera de la provincia o del país”, expresó y agregó que el 80% presenta el requisito “en tiempo y forma sin inconvenientes”, mientras que los 200 beneficiarios restantes pueden hacer llegar el certificado de supervivencia mediante distintas vías habilitadas.

El debate en la Legislatura

La decisión de no requerir constancia que constante que el haber lo percibe la persona que corresponde, pondría “en riesgo el pago mensual de $33 millones”, que es la erogación mensual para el universo de los mil jubilados y pensionados que no cobran por el BPN, entidad financiera que implementó mecanismos y tecnología que minimizan el riesgo de error o “fraude”.

“No existen quejas reales” sobre el requisito, sintetizó Grisolia al recordar que en la actualidad la “Fe de Vida” se presenta cada seis meses, se contrapone la información con otros organismos competentes y se realiza de manera presencial o mediante mecanismos oficiales habilitados, tales como vía telefónica con foto y demás documentación afín.

Para finalizar, María Clara Tardito indicó que “genera un conflicto” la posibilidad de no presentación del certificado de “Fe de Vida” en tanto no existen mecanismos actuales que constaten tal situación. Descartó, por experiencia previa, la aplicación de dispositivos tecnológicos que, según dijo, generaron malestar o rechazo por parte de los beneficiarios en su momento. Por tal motivo, pidió “pensar en otro mecanismo práctico y funcional” en caso de no exigir dicho certificado.