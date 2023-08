Slash fascinado con la escultura de un neuquino

Hoy en día el concepto de distancia no tiene lógica ante los alcances que pueden llegar a tener las redes sociales. Y es que, ya no es un achicamiento para conectarse con personas de distintas partes del mundo; sino que también, para lograr tener un mínimo contacto con aquellas personalidades que sólo se veían en la televisión, en los discos o en las revistas. Esto mismo, le sucedió a Guillermo Galetti, artista neuquino que con su trabajo sorprendió ni más ni menos que a Slash, guitarrista de los Guns n' Roses.

El escultor oriundo de Villa la Angostura tiene una página en Instagram donde comparte su arte. Bajo el pseudónimo Ladrón de chatarra, el neuquino diseña con piezas de aluminio y diversos metales auténticas obras móviles. Así como un niño agarra un saca chorchos y simula que es una persona bailando, el artistas transforma la "chatarra" en luchadores, jinetes andando a caballo, dinosaurios y -como en este caso- un guitarrista dando el mejor concierto de su vida .

Al ritmo de For whom the bells tolls de Metallica, Galetti armó un pequeño James Hetfield tocando su característica Gibson ESP MX 250. El ingenioso artefacto llegó hasta la cuenta Dr of all things bizarre, un sitio que, como una curaduría de arte, comparte obras de distintos artistas de internet. En esta página fue que la obra deslumbró los ojos del mìtico guitarrista de los Guns n' Roses y decidió repostearlo en su cuenta.

"El indiscutido maestro de la guitarra compartió mi trabajo! Muchas gracias, señor Slash. Saludos desde Villa la Angostura, Patagonia Argentina", sostuvo Galetti desde su perfil por la inesperada reacción del músico ante su obra "metalera".