Un municipio cerrado y un dirigente en problemas

Durante la semana que termina hubo anuncios del ministro y candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, quien prometió alivios en el impuesto a las Ganancias. También hubo una confirmación del intendente de Neuquén, Mariano Gaido, sobre la renovación de su gabinete, y noticias tristes, como el asesinato y abandono de un neuquino, en Bolivia. Al tiempo que se conocieron las cifras de la inflación, que fueron más bajas en Neuquén que en país (en conjunto). Y entre las noticias que más llamaron la atención hay dos que remiten a la Comarca Petrolera. Es que el intendente electo de Cutral Co, Ramón Rioseco, fue acuasado de favorecerse de una supuesta triangulación de recursos del ENIM para volcarlos supuestamente en la que fue su campaña a gobernador. Mientras que, en Plaza Huincul, el intendente Gustavo Suárez canceló la atención al público, hasta que asuma su sucesor. Pero le llovieron críticas y -un par de días más tarde- reabrió. Aunque eso no es todo, hay más. Veamos.

Cerró el municipio

En una decisión a la que es difícil encontrarle antecedentes, el intendente de Plaza Huincul, Gustavo Suárez, cerró el municipio y lo argumentó en “cuestiones relacionadas con el cambio de gestión”. Un cartel pegado en la puerta del edificio les avisó a los vecinos que no habría atención desde el martes 12 hasta el lunes 17, fecha en la que el intendente será otro, ya que Claudio Larraza (a quien no le comunicaron el cierre) asumirá este sábado. El asunto generó críticas y enojos. Tantos que el jueves reabrió el municipio. Las elecciones se realizaron el 23 de julio y Larraza (candidato del gobernador electo de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa) derrotó a Suárez (MPN), quien iba en busca de su reelección. Durante una entrevista que le realizaron en la AM550 y 24/7 Canal de Noticias, Larraza ya había dicho que el proceso de transición dejaba mucho que desear y había expresado su preocupación tanto por la “superpoblación de empleados” municipales como por “una masa salarial muy alta y una paritaria puesta post elección de un 60% de acá a diciembre”. Habrá que ver qué encuentra en la comuna.

Sospechan de Rioseco

La causa por la que se investiga un supuesto fraude millonario en el ente que integran los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul (ENIM), tuvo un movimiento importante durante la semana. El denunciante, Leandro Rattá, presentó más pruebas y pidió que se investiguen los fondos de campaña de los que dispuso el Frente de Todos, cuando el ahora intendente electo de la primera de esas ciudades, Ramón Rioseco, fue candidato a gobernador de Neuquén. El ENIM administra los millones que genera el yacimiento de gas El Mangrullo y Rattá está convencido de que se utiliza como caja para financiar cuestiones políticas. En la ampliación expuso sobre un presunto préstamo de 42 millones de pesos (en realidad, uno de tantos) a la empresa LAHUE SRL, cuya socia gerente Ana María Niño, es señalada como una de las principales aportantes a la campaña provincial de Rioseco. Rattá acusa que habría aportado 10.100.000 pesos. Sospecha que se triangularon fondos públicos para destinarlos a la campaña. También quiere saber si pasó lo mismo no sólo en las municipales de Cutral Co, sino también en las de Plaza Huincul cuyo intendente, Gustavo Suárez (MPN), fue en busca de su reelección y perdió.

Homicidio y abandono

Walter Matías Rosales era neuquino, tenía 35 años, un hijo de 11 y, junto a su novia, viajaban de mochileros por Latinoamérica. Estaba lleno de sueños pero lamentablemente fue asesinado en Oruro, Bolivia. Un colombiano que intentó asaltarlo lo apuñaló en el pecho. El joven neuquino fue trasladado a un hospital, pero agonizó en la puerta porque no lo quisieron atender. Su madre, Carina, contó que el chofer de la ambulancia dijo que “por algo le había pasado” y que “estos argentinos vienen acá a hacer quilombo”. No hubo reciprocidad. En la Argentina, los bolivianos acceden a la salud en forma gratuita; pero a Matías le negaron atención. “Nadie le hizo RCP, ni en la ambulancia ni en el hospital, lo dejaron en la vereda tirado y ahí se murió”, lamentó la madre y afirmó que un médico y dos enfermeros le dijeron a Florencia, su novia, que no iban a poder atenderlo.

Vienen cambios de gabinete

En la semana, la ciudad de Neuquén cumplió años. Y durante una entrevista que le realizaron en el programa Así Estamos, de Radio Mitre Patagonia, su intendente Mariano Gaido, confirmó que se vienen cambios en la primera línea de gobierno. “En noviembre renovamos gabinete”, dijo y agregó: “Estoy muy feliz con el esfuerzo del equipo, pero hay que mejorar”. El jefe comunal también confirmó que “no habrá incorporaciones de personal en el Estado municipal”. Además se refirió a su viaje a EEUU (hacia donde partió el miércoles) en busca de financiamiento de proyectos y de conocimientos para replicar el modelo de Houston, ciudad que creció al impulso del petróleo y gas no convencionales. Viajó invitado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Estamos muy contentos de que el BID nos reciba, porque eso habla de la jerarquía que constituyó la ciudad de Neuquén”, sostuvo y concluyó: “Tenemos superávit y administración, por eso nos reciben”.

Juntos en EEUU

El gobernador electo, Rolando Figueroa, y el intendente reelecto de la ciudad capital, Mariano Gaido, dieron un paso importante rumbo a la Neuquén que viene y mostraron estabilidad política provincial en medio de la incertidumbre nacional. Juntos se reunieron con empresarios y representantes de fondos de inversión, en EEUU. La carta de presentación fueron las potencialidades de Vaca Muerta y el motivo una agenda de proyectos para obras y desarrollos. Figueroa recorrió yacimientos de gas y petróleo en el Golfo de México y el sur de EEUU, para conocer las nuevas tecnologías.

En Río Negro gana el inglés

Mientras persisten las quejas contra el fallo de la Justicia de Río Negro que dio marcha atrás con la sentencia que obligaba a Joe Lewis a abrir un camino corto para garantizar el libre acceso de los argentinos a Lago Escondido, los jueces del Superior Tribunal de Justicia volvieron a favorecer los intereses de este magnate inglés que fue procesado en Estados Unidos pero que en Río Negro gana los pleitos. Ahora, el Máximo Tribunal de la provincia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal que habían presentado los amparistas que se oponen al loteo en la ladera del cerro Perito Moreno en El Bolsón, que realiza la empresa de su administrador Nicolás Van Ditmar.

El tren fantasma

La empresa Tren Patagónico decidió suspender por quince días el servicio que une a Bariloche con Viedma, debido a un nuevo descarrilamiento, esta vez a pocos kilómetros de la ciudad del sur rionegrino. Desde la empresa estatal confirmaron que se tomarán dos semanas para completar el relevamiento de la traza desde Jacobacci hasta Bariloche. Expresaron que “la firma ferroviaria continuará evaluando la situación general provocada por la gran cantidad de humedad acumulada en el trazado, producto de las lluvias y nevadas intensas que afectaron a la zona en las últimas semanas”.

Gutiérrez en la Oil & Gas

El gobernador Omar Gutiérrez fue entrevistado por el periodista Fernando Castro (de Mejor Energía), en el stand que Prima Multimedios montó en la Argentina Oil & Gas (AOG 2023), en Buenos Aires. “Absolutamente a nadie se le pasa por la cabeza la construcción del porvenir y futuro del país a espalda del desarrollo de Vaca Muerta”, dijo el gobernador y agregó: “Vaca Muerta no es para pagar la deuda externa; tiene que quedar en claro que es un recurso que por la Constitución es de la Provincia de Neuquén”. Gutiérrez también destacó el potencial de los hidrocarburos no convencionales para generar “divisas en inversiones extranjeras, en sustitución de importaciones y en exportaciones para fortalecer al Banco Central”. Del mismo modo, rechazó cualquier intento de avance sobre la potestad de la provincia, al cuestionar expresiones como “denme Vaca Muerta a mí para administrar para la deuda externa”.

Mejor stand y Mejor Energía

Daniel Dreizzen, director de la consultora Aleph Energy, analizó el escenario electoral en una entrevista brindada en el stand de Mejor Energía durante la Argentina Oil & Gas (AOG 2023). Vaca Muerta pareciera ser uno de los pocos puntos en común entre los tres principales candidatos a conducir el país a partir del 10 de diciembre, es decir Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich. “En general la incertidumbre era entre dos candidatos. Ahora la incertidumbre es entre tres, lo cual puede confundir un poco a la industria. Sin embargo, creo que es un momento muy bueno para la industria porque más allá de la diversidad de candidatos políticos el hacia dónde hay que ir está bastante claro. Y no hay muchas discusiones de que la Argentina tiene que ser un gran exportador de energía”, señaló Dreizzen.

Alivio en Ganancias

El ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación por Unión por la Patria, Sergio Massa, presentó el nuevo proyecto para modificar el Impuesto a las Ganancias y anunció que ahora, en octubre, se elevará -por decreto- el piso de Ganancias hasta 1.770.000 pesos y que, de esta forma, quedarán excluidos de pagar el tributo la mayoría de los empleados en relación de dependencia. “El salario no es ganancia sino remuneración”, dijo el ministro y agregó que “era vergonzoso que en el país en el que promovemos el trabajo, los trabajadores paguen ganancias, por eso hemos decidido enviar al Congreso nacional una ley que elimina la cuarta categoría de impuesto a las Ganancias”. “En la Argentina sólo van a quedar 80.000 gerentes, jubilados de privilegio o beneficiarios de altos ingresos pagando el Impuesto a las Ganancias”, sostuvo de cara a las elecciones.

Devolución del IVA

El ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, anunció la devolución del IVA de productos de la canasta básica para trabajadores, jubilados y monotributistas. “Hemos dispuesto un programa de devolución del IVA, del 21% del IVA, del total de la canasta básica de Argentina para los 9 millones de trabajadores y trabajadoras que en la Argentina cobran salarios de hasta 708.000 pesos”, sintetizó. Y dijo que el programa Compre sin IVA también alcanzará a los beneficiarios de la Asignación por Hijos y a las trabajadoras de casas de familias, entre otros. En su mensaje desde el Palacio de Hacienda, Massa puntualizó que la iniciativa beneficiará a los 2,3 millones de monotributistas, no importa la categoría de su aporte, y a las 400 trabajadoras de casas particulares.

Inflación por las nubes

Aunque el impacto fue menor que el nacional (12,4%) la inflación de agosto también se disparó en Neuquén y trepó al 10,6%, cuando en julio había sido del 7,4% Lo bueno es que aquí, en la provincia, se mantuvo el crecimiento del empleo privado. Según difundió la dirección provincial de Estadísticas y Censo, el nivel general del índice de precios al consumidor (IPC) llegó a los dos dígitos en agosto y acumuló 82,1% de aumento en lo que va del año. Eso explica los padecimientos en los bolsillos, la ausencia o disparidad de precios y demás adversidades de la realidad cotidiana. Por otro lado y según informó el gobierno neuquino, la provincia generó en junio 665 nuevos empleos registrados en el sector privado y llegó a los 15.709 en un año. “Se cumplieron, así, 29 meses ininterrumpidos de crecimiento del trabajo”, dijeron.

Electrodomésticos “Coqui”

En el tramo final de la campaña rumbo a las elecciones de este domingo 17, el gobernador de Chaco, Jorge “Coqui” Capitanich (quien busca su reelección en medio de un escándalo social por un femicidio que involucró a uno de sus candidatos) continuó entregando herramientas, electrodomésticos, máquinas, utensilios de cocina y otros bienes a fundaciones y emprendedores. Durante un encuentro, que se llevó a cabo en el Club Don Bosco de Resistencia, las donaciones incluyeron motosierras, soldadoras, máquinas de coser y secadores de pelo. La vieja política, que le dicen.