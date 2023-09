Qué dijo el cónsul de Argentina sobre el neuquino asesinado.

Este jueves, el cónsul argentino de Bolivia, Santiago Odobez, informó que mantuvo comunicación con la familia del jóven neuquino asesinado en Oruro. El diplomático aseguró que se sabe muy poco del caso y confirmó que el autor del crimen continúa prófugo

Además, el cónsul argentino en La Paz dijo que la novia de Matías Rosales mencionó que el posible agresor podría ser de Colombia, pero aún no se ha confirmado esta información. También se enteraron de que, según los videos que circulan, el hospital de Oruro no atendió a la víctima. A raíz de las pruebas, la familia formuló una denuncia por abandono de persona.

En declaraciones a medios de comunicación, Odobez explicó: "Pudimos contactar a la novia que estaba allá y que la estamos asistiendo y también con el jefe de la Policía y con el fiscal y con la familia que está llegando. Es muy poco lo que se sabe, está prófugo y la novia nos mencionó que sería una persona de nacionalidad colombiana, pero eso no figura en el parte de la Policía".

Matías Rosales se encontraba de viaje con su pareja

El diplomático dio cuenta del caso cuando la familia del joven se puso en contacto con el consulado, "Nos contactó la familia de Rosales indicando que había sufrido un ataque con el posterior fallecimiento en Oruro", agregó.

Cuando le preguntaron sobre la atención médica que el joven no había obtenido, el cónsul comentó al respecto: "Nunca nos dijeron que hubo falta de asistencia y la Policía tampoco dijo eso, hasta que hoy vimos el video y nos comunicamos con la familia y nos dijeron que no lo quisieron decir. Ya me comuniqué con la Cancillería por el tema de la falta de asistencia y ahora hay que esperar los resultados de la autopsia para ver qué tipo de lesión tuvo. Estamos comprometidos a que si aparece alguna circunstancia, las autoridades bolivianas tomen las medidas y sanciones que corresponden".

Matías Rosales estaba recorriendo Latinoamérica junto a su pareja cuando sufrió una fatal puñalada en el pecho en la ciudad boliviana de Oruro el martes pasado. La madre de Matías denunció un presunto abandono de persona, afirmando que su hijo llegó al hospital con signos vitales, pero que lamentablemente no recibió atención médica y falleció en la acera afuera del centro de salud.