Centenario: siguen trabajando para restablecer el servicio eléctrico

Este viernes, un incendio se produjo en la Estación Transformadora de Centenario y generó un gran apagón que se extendió hasta este domingo, tanto en esa localidad como en Vista Alegre. En estos momentos, cuadrillas del EPEN continúan realizando trabajos de refacción para restablecer el servicio.

Según comentaron desde el Ente Provincial de Energía de Neuquén. están "ultimando los trabajos de construcción y puesta en servicio" de las instalaciones exteriores. Estas mismas son necesarias para la conexión a los transformadores que abastecen de energía a los sectores que continúan sin luz .

En la zona donde se produjo el incendio se encuentran trabajando más de 70 operarios. Una vez que finalicen, comunicaron que deberán proceder a un "corte de energía general" para reconectar los alimentadores que distribuyen tanto a Centenario como Vista Alegre.

Los sectores afectados por el apagón

Desde la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Centenario y Vista Alegre difundieron un comunicado para solicitar una "reunìón urgente" con el EPEN.

Allí, detallaron los problemas que tuvieron por la falta de suministro: "No solo provoco la perdida absoluta de la mercadería que depende de refrigeración continua, la que cuya producción está sujeta a maquinaria eléctrica, sino que además no pudieron generar el flujo de caja diario por no poder facturar de manera electrónica y utilizar los sistemas informáticos y medios de cobros digitales".

Asimismo, aclararon que comprenden y valoran "el esfuerzo" para poder dar pronta solución a la falta de energía. Pero, necesitan reclamar por los comerciantes y pymes afectadas, ya que su actividad no logra recomponerse "después de atravesar profundas crisis que mellan constantemente la flexibilidad financiera y operativa".

En el escrito firmado por el presidente Diego Gallardo, sostienen que la reunión sería para "poder analizar cada caso en particular, buscar criterios de como compensar las pérdidas que sufrieron los comercios minoristas locales y de cómo poder prepararnos entre todos para que estos hechos no afecten la atención y el giro comercial".