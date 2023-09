Más trabas a SENS: "Nosotros solo queremos trabajar"

El boliche Sens (anteriormente conocido como Las Palmas) se encuentra en un nuevo revés con el ejecutivo municipal. Luego de que el Poder Judicial de Neuquén declarara inadmisible la acción de amparo presentada por el propietario del establecimiento, Nicolás Vaamonde, ahora le exigen un estacionamiento y la incorporación de espacios verdes dentro del lugar. Integrantes del equipo que trabaja en el establecimiento denuncian implicaciones políticas por parte de las autoridades y la competencia.

Al respecto, el equipo de Así Estamos por Mitre Patagonia conversó Nicolás Vaamonde quien, con indignación, expresó: "Todos los días nos desayunamos una novela nueva, o nos piden un papel nuevo". "Evidentemente hay intereses políticos detrás, las reglas no son iguales para todos", denunció Nicolás.

"Presentamos los planos y cálculos actualizados, me pidieron un espacio verde en la terraza. Pero ahora me piden estacionamiento, así que estamos buscando alquiler para destinarlo a tal cosa", expresó Vaamonde. También afirmó que todos los documentos necesarios están en regla y fueron presentados correctamente a través de la mesa de entrada del municipio.

Cabe recordar que la Municipalidad también cuestionaba la factibilidad de uso del suelo para actividades comerciales, argumentando que el local actual no cuenta con la licencia necesaria para la apertura. Estos argumentos se convirtieron en un proyecto de ordenanza presentado por el oficialismo en el Concejo Deliberante el jueves 29 de junio, que finalmente no logró los votos necesarios.

Sin embargo, ahora le imponen nuevas condiciones: la incorporación de un estacionamiento para uso comercial. "La municipalidad ahora no me quiere aprobar los planos porque no tengo estacionamiento. Estamos esperando una respuesta de Obras Particulares". informó Vaamonde. "Lo único que queremos es trabajar", agregó.

