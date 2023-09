Tarjetas: vecino derrotó al “manual del no pago”

Una empresa crediticia sacó a relucir su “manual del no pago” e intentó rechazar los reclamos de un cliente que había sido estafado por un comercio trucho. Pero este inició una demanda y la compañía fue condenada por la Justicia rionegrina. Ahora tendrá que indemnizarlo.

En el expediente consta que, entusiasmado por una promoción que había encontrado en Facebook, el vecino -residente en la localidad de San Antonio- compró un gabinete plegable para máquinas de coser. Lo hizo con su Tarjeta Naranja y pagó en una cuota.

Grande y desagradable fue su sorpresa cuando supo que el sitio www.fumingx.com era trucho y que como tal no entregaba las compras. Desesperado, llamó a Tarjeta Naranja para denunciar la estafa, pero como era domingo nadie levantó el teléfono de atención al cliente. Al día siguiente logró que lo atendiera un operador (de esos que recitan de memoria el “libreto del no pago”) y le dijo que la compra se había realizado de manera legítima y que, en consecuencia, no podía cancelarse.

Una vez que recibió el resumen de la tarjeta, el cliente presentó una queja en la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Antonio Oeste e interpuso una demanda de menor cuantía en el Juzgado de Paz de esa localidad.

Se presentaron los apoderados de Tarjeta Naranja y -en su descargo- indicaron que no registraban reclamos de desconocimiento de compra. La jueza de Paz no les creyó y ordenó que le paguen al cliente 27.838,47 pesos e intereses. El hombre tenía capturas de pantalla con comentarios negativos sobre la página en cuestión.