Una semana de locos en la región

Durante la semana que termina se sucedieron numerosas noticias que concentraron la atención de los lectores. Una de ellas fue la del comerciante neuquino que resultó acusado de perpetrar el delito de tentativa de homicidio y que quedó preso, pero con detención domiciliaria. El fiscal Andrés Azar lo acusó de haberle disparado por la espalda a Uriel, un adolescente de 15 años que está internado en el Hospital Castro Rendón y que a raíz de esa herida no podrá volver a caminar. El hecho ocurrió durante el saqueo a un kiosco y regalería del Oeste capitalino, y el fiscal entiende que el muchacho simplemente pasaba por el lugar y levantó una caja que estaba en el piso. También en la semana, el gobernador Omar Gutiérrez anunció que tiene previsto presentar el proyecto de ley de Presupuesto 2024, “a más tardar el 15 de octubre”, para que el gobernador electo, Rolando Figueroa, tome conocimiento lo más rápido posible del contenido y estudie las modificaciones que quiera realizar. Mientras que en materia educativa, un episodio extraño y preocupante fue denunciado desde el Centro de Estudiantes del CPEM N 26, una escuela secundaria de la ciudad de Neuquén en la que docentes habrían filmado y fotografiado a alumnos, varios de los cuales son menores de edad. Todo comenzó cuando los docentes convocaron a una reunión para difundir su posición en contra de la nueva enseñanza secundaria a la que llaman reforma curricular y que se puso oficialmente en marcha durante agosto último. El problema surgió porque según los estudiantes, los docentes convocaron en nombre del centro de estudiantes sin estar autorizados para eso. En la reunión de los docentes, en la que irrumpieron los alumnos para quejarse, estaba la secretaria general de ATEN capital, Angélica Lagunas, pero no fue ella quien filmó y fotografió a los menores, sino otras docentes vinculadas al gremio, dicen. Pero eso no es todo, hubo más. Veamos.

La transición avanza

El próximo 18 de septiembre, en Casa de Gobierno, se concretará una nueva reunión de transición entre el gobernador Omar Gutiérrez y el gobernador electo, Rolando Figueroa. Gutiérrez la anunció como “una confluencia de los equipos” de trabajo, en la que “vamos a entregar los informes de transición en total acuerdo con lo que establece la legislación vigente en la materia”. La transición es fundamental para que el sucesor tome conocimiento del estado de las cuentas y otras cuestiones de la administración pública antes del 10 de diciembre, cuando asumirá en sus funciones.

Catálogo de baches

El catálogo de pozos, baches y hendiduras que presenta la Ruta nacional N 40 constituye un serio peligro tanto para los turistas como para los conductores que la utilizan a diario. Quien tomó nota de ello fue la diputada provincial Carina Riccomini (Juntos, aliada del MPN) quien presentó en la Legislatura neuquina un proyecto de comunicación dirigido a la Dirección Nacional de Vialidad. Lo que reclama es que ese organismo realice las obras de reparación y mantenimiento en el tramo que va de San Martín de los Andes a Villa la Angostura.

La pistola descuidada

El Tribunal de Cuentas de la provincia de Neuquén condenó a dos policías a pagar las armas reglamentarias, que les fueron sustraídas en distintos episodios. Ambas sanciones fueron recientemente notificadas, pero habían sido resueltas hace algunos meses. Una de las causas la había iniciado la División Asuntos Internos de la Policía, por la sustracción del arma, dos cargadores y una credencial y la condena recayó sobre el sargento primero Juan Carlos F. quien deberá pagar 52.909,44 pesos y 11 dólares o su equivalente en moneda nacional, por los bienes que perdió. La otra causa había sido impulsada por la Comisaría N 46 de Plottier por la sustracción de un arma marca Bersa Mini Thunder y la condena recayó sobre la oficial principal Lorena E. quien deberá pagar 34.630 pesos, por esa pistola, un cargador y 15 cartuchos.

Falleció José Rioseco

Durante la semana falleció, lamentablemente, el intendente de Cutral Co, José Rioseco, quien se encontraba internado en una clínica privada de la ciudad de Neuquén. El jefe comunal había sufrido una descompensación diabética que había agravado su ya complicado estado de salud. Apenas unas semanas antes, en julio, había sufrido un accidente en su casa (cayó por la escalera) lo que le provocó un fuerte golpe en la cabeza, además de fracturas en sus costillas. Rioseco había asumido en la Intendencia en 2015, fue reelecto en 2019 y, desde las provinciales de este año, era diputado electo por el Frente de Todos. Cabe recordar que el 24 de agosto falleció Miryam Rioseco, hermana de José; del jefe comunal electo, Ramón Rioseco; y de la diputada provincial, Teresa Rioseco. Miryam quien fue concejal de Plaza Huincul (2015-2019) sufrió una descompensación cardíaca.

Peregrinaje e indiferencia

Un grupo de policías de Río Negro realizó una caminata desde Roca hasta Viedma para reclamar más presupuesto en las comisarías, arreglos de los patrulleros e incremento salarial. Su intención era mantener una reunión con la gobernadora Arabela Carreras o con el jefe de Gabinete, Pablo Zúcaro, pero no lo lograron. Los caminantes también llegaron al ministerio de Justicia para dialogar con Betiana Minor, pero el edificio estaba cerrado y nadie los recibió. Luego llegaron a la Jefatura de Policía y allí los recibió el subjefe de la Policía Orlando Cañuqueo, pero sólo habló con el asesor legal del Consejo de Bienestar Policial. Rubén Muñoz explicó que “alguien dio la orden para que no seamos recibidos”.

Sin pudor

Una pareja se despojó de cualquier tipo de pudor y tuvo sexo en la vereda, ante la mirada de algunos vecinos que no salían de su asombro. Eso ocurrió durante la madrugada del domingo en General Roca, Río Negro, y fue filmado por un vecino curioso. Se dice que la pareja buscó un lugar oscuro sobre la calle Cipolletti, a pocos metros de la esquina con Villegas, en barrio Bagliani.

Si bien la pareja aprovechó la deficiencia en el alumbrado público para buscar un poco de intimidad, las luminarias de la calle Villegas le aportaron una iluminación tenue a la escena. Un vecino que escuchó algunos ruidos “poco habituales” salió de su casa y decidió grabar lo que estaba viendo. Luego difundió el video y fue furor en las redes.

Soberana paliza

Un sujeto de 38 años fue salvajemente castigado por otros dos, que bajaron de un auto, lo atacaron y se fueron sin robarle nada. La Policía investiga un posible ajuste de cuentas, ya que hacía pocas horas que había sido denunciado por someter sexualmente a una joven de 21 años, a la que aparentemente había drogado. Eso sucedió cerca del mediodía en el barrio San Cayetano de Roca, en la puerta de la casa donde vive este hombre. En la vereda de la vivienda de República del Líbano casi Antártida Argentina, al lado de un Ford Focus, quedó un importante charco de sangre. Los vecinos llamaron al 911 para denunciar lo sucedido. En pocos minutos llegó una ambulancia del SIARME que lo trasladó de urgencia al hospital Francisco López Lima, donde fue atendido y derivado al quirófano, porque estaba todo roto. Los vecinos alcanzaron a ver cómo dos personas descendieron de un Chevrolet Astra gris y sin mediar palabra comenzaron a golpear al hombre, que quedó tendido en el piso.

Los bonos

Las empleadas domésticas recibirán un bono este mes y en octubre. Además, tendrán aumento salarial. La información fue confirmada por el ministerio de Trabajo de Nación. Con respecto al bono, se trata de un refuerzo para septiembre y octubre, de 25 mil pesos; y forma parte del Nuevo Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso. Según se explicó al respecto, el pago se diferenciará entre aquellas (o, aquellos) trabajadoras que cumplan jornada completa y quienes cumplan jornada parcial.