Daglio detalló el plan para sanear al ISSN

El déficit previsional y asistencial del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) es, quizás, la peor herencia que recibe la actual gestión de Rolando Figueroa. Durante la semana pasada, el gobierno provincial definió las primeras líneas de trabajo para solventar la problemática, entre las cuales se destaca el incremento de las tasas de aportes y mantener la edad jubilatoria. A la vez, anunciaron que buscarán digitalizar parte del sistema para achicar costos .

El administrador general del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), Daniel Daglio, habló esta mañana en "La Primera Mañana" por AM 550 La Primera y acotó que el déficit del ente provincial para este año ronda en los 100 mil millones de pesos y que estiman que para 2025 "va a crecer a más del doble". En este sentido, Daglio sostuvo que las dos líneas que tiene el Ejecutivo para compensar el déficit son el aumento de los aportes personales y contribucones patronales y los aportes periódicos no reintegrables del tesoro provincial o el FEDeN (Fondo Anticiclico).

"El gobernador toma la decision de aumentar los ingresos para poder proveer el servicio", manifestó. Si bien acotó que no tienen plazos estimados para poder solventar el déficit, anticipó que dentro de los próximos 2 años buscarán "ordenar todas las cuentas" .

Por otra parte, detalló que "en el campo de la salud la inflación supera la inflación promedio" y que "hasta los mismos prestadores están en una etapa de sálvese quien pueda". El administrador de ISSN declaró que buscarán tener "una gestión austera" y que se encuentran revisando los convenios con los prestadores de la gestión anterior para ver si sos sostenibles a largo plazo. Además, Daglio precisó que el primer objetivo es pagar tanto las jubilaciones con regularidad como a los prestadores sin interrupciones.

Buscan incorporar la historia clínica electrónica

Daglio también se refirió a la posibilidad de que los afiliados digitalicen su historia clínica, ya que este registro ayudará a "reducir los costos en un 10%". Según sostuvo el adminstrador general de ISSN, todo "lo que no se registra no se puede controlar" y recordó que es un sistema que "PAMI lo tiene e ISSN no".

Por otra parte, manifestó que además de ser un soporte para manejar el déficit, aclaró que agilizará el servicio de salud, ya que los usuarios podrán solicitar recetas o prescripciones. "El control del gasto va a venir de la mano de la teconología", concluyó.

ISSN y Salud Pública

En cuanto a la crísis sanitaria que declaró la Legislatura neuquina, Daglio apuntó a que buscarán que el sistema público e ISSN puedan "apoyarse mutuamente".

Según contextualizó, hoy en día Instituto cuenta con el 50% de sus afiliados viviendo en el interior de la provincia y que la mayoría de estos se atienden en hospitales públicos, pero que este sistema no factura, ISSN "no transfería los recursos". Daglio agregó que encontraron esto "muy desarreglado del sistema anterior" y enfatizó que el organismo "debe cobrar a salud pública como un prestador más".

Por último, habló sobre la brecha que hay entre el centro de la provincia y el interior en cuanto a la calidad de serviciodel sistema de salud y dijo que es algo que el gobierno busca achicar "para que cada una de las zonas sanitarias aumente la capacidad de respuesta".