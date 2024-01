Daniel Daglio: “La situación del ISSN es crítica y hay que abordarla de forma urgente”

El administrador general del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), Daniel Daglio, se refirió al incremento de las tasas de aportes a los sistemas previsional y de salud, que pidió dicho organismo y que fue avalado por el Ejecutivo Provincial, mediante decreto. Dijo que la situación del ISSN “es crítica y hay que abordarla de forma urgente”. Además, remarcó que “es decisión política” del gobernador no modificar la edad jubilatoria.

El día jueves, Rolando Figueroa firmó junto a los intendentes de toda la provincia y diputados provinciales de distintos partidos el compromiso de defender el ISSN, y ratificaron de manera contundente que “la edad jubilatoria no se toca”.

Contó que el Consejo de Administración del ISSN decidió formular el pedido de incremento, en virtud “del déficit, fundamentalmente previsional (caja jubilatoria) pero también en el área asistencial”. Y explicó que “ese déficit está dado justamente por un desequilibrio entre la cantidad de activos (trabajadores) y pasivos (jubilados)”. “Hay 2,56 activos por cada pasivo y el punto de equilibrio es 3,42”, explicó.

Subrayó, del mismo modo, que “el aumento de haberes por IPC disparó las erogaciones” y eso obligó a buscar estrategias para hacerle frente a esta realidad, que coexiste con complicaciones de larga data, como la deuda que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene con el ISSN desde 2017.

Las soluciones al alcance del Poder Ejecutivo para compensar el déficit son el aumento de los aportes personales y contribuciones patronales o los aportes periódicos no reintegrables del tesoro provincial o el FEDeN (Fondo Anticiclico). En estos conceptos, en 2023 se realizaron, aportes no reintegrables por 5.194 millones y 21,742 millones de pesos; sin embargo el déficit persiste.

El administrador señaló que el déficit estimado para este año es de 99.400 millones de pesos; y subrayó que “con esta medida lo que se logra es equilibrar la caja” y garantizar las prestaciones. La medida consiste en aumentar el aporte personal jubilatorio en un 4,5%; la contribución patronal jubilatoria en un 4,5%; el aporte personal asistencial en un 1,5%; y, la contribución patronal asistencial en un 1,5%. Esto se complementa con una política de austeridad, que -desde el cambio de gobierno- es común a todos los organismos del Estado.

Consultado por la caja asistencial, Daglio advirtió que “tiene un desequilibrio, fruto de la inflación”, que se refleja tanto en la actualización tecnológica como en los precios de medicamentos, insumos, materiales descartables, prótesis y demás. Aseguró que las subas en estos rubros llegan a duplicar al promedio de inflación, “el sector salud tiene costos en dólares e ingresos en pesos.

A eso se suma el hecho de que el ISSN comenzará a pagarle las prestaciones al Sistema Público. “Tenemos que pagarle a salud pública en las mismas condiciones y los mismos valores que le pagamos a la medicina privada”, dijo e hizo ver que no se trata de una medida nueva, sino del cumplimiento de algo que ya existía, pero que no se cumplía porque los hospitales públicos no facturaban. En este sentido, están trabajando junto al ministro de Salud, Martín Regueiro, para regularizar esta situación.

Señaló, además, que el aumento en los aportes se complementa con “una política de austeridad”, que incluye eliminación de gastos innecesarios, ordenamiento, transparencia, auditorías y fiscalización pormenorizada de cada pedido u orden de compra.

Además, el ISSN avanza en la posibilidad de una transformación digital, para que cada afiliado tenga una historia clínica electrónica y prescripciones con firma digital, lo que provee mejor trazabilidad y facilita el control. Se trata de un sistema que va a permitir bajar los costos asistenciales en no menos de un 10%, “lo que para el volumen de dinero que maneja Instituto es un monto muy importante”, concluyó.